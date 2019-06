PSG, Marquinhos veut voir Neymar rester

Après le match nul du Brésil, le défenseur du Paris Saint-Germain a pris position sur la situation actuelle de Neymar.

Le clan des Brésiliens est très solidaire au PSG. Et bien évidemment, aucun joueur de nationalité brésilienne n'a envie de voir l'un d'entre eux quitter le club de la capitale cet été, et encore plus lorsqu'il s'agit de la star du club. Neymar fait la une des journaux en Europe et même au . Si l'ancien attaquant du faisait parler de lui ces dernières semaines en raison de sa blessure ou encore d'une supposée affaire de viol, c'est désormais à cause de son avenir.

En effet, ces derniers jours, les rumeurs concernant un départ de Neymar lors du mercato estival ont pris une toute autre ampleur. Selon les informations de L'Equipe, le serait prêt à laisser partir Neymar si jamais un club se manifeste avec une offre convaincante à la hauteur des attentes du club de la capitale, et trois clubs seraient en mesure de l'accueillir : le FC Barcelone, le et .

Les Brésiliens derrière Neymar ?

L'article continue ci-dessous

En zone mixte après le match nul du Brésil face au en Copa America, Marquinhos a fait front derrière son compatriote qu'il ne souhaite pas voir partir : "Un joueur du calibre de Neymar, les différences qu’il fait… En tant que coéquipier, ami et fan de Neymar, je veux qu’il reste au PSG. Je n’ai pas parlé avec lui. Je me concentre totalement sur la sélection. Il sait ce qu’il doit faire, notre président aussi. Je ne suis pas au courant des discussions qu’ils ont eu".

Dans une interview accordée à Football, Nasser Al-Khelaïfi a commenté le dossier Neymar : "Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas, ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter (Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022), mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. (...) Personne ne l'a obligé à signer ici. Personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet".

Le dossier Neymar divise en interne au PSG. Si les dirigeants du club de la capitale seraient enclins à laisser filer le Brésilien, selon les informations de L'Equipe, nul doute que ses coéquipiers auront envie de le conserver auprès d'eux afin d'augmenter leurs chances d'atteindre les objectifs et de remporter la la saison prochaine ou dans les années à venir.