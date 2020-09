PSG - Marquinhos parle du mercato et défend Neymar

Dans un entretien accordé au Parisien, le nouveau capitaine du PSG s'est dit optimiste pour la saison à venir, et a défendu Neymar, accusé de racisme.

Promu capitaine du depuis le départ de Thiago Silva vers , Marquinhos, déjà très apprécié des supporters franciliens, est en passe de prendre une nouvelle dimension dans le club de la capitale. Apprécié, mais surtout respecté et écouté, le Brésilien a accordé une interview au Parisien ce samedi, tandis que le PSG affronte le pour le compte de la 5ème journée de . Une occasion pour l'auriverde de confier son ambition et son optimisme.

"Neymar, c'est quelqu'un qui n'a jamais proféré d'insultes racistes"

"Je crois beaucoup en cette équipe ! Mais si des joueurs peuvent venir nous aider, ça ne peut nous faire que du bien. C'est bon pour la concurrence, pour la saison, pour nos objectifs… On a une très bonne base et, si le club pense à l'étoffer, c'est avec plaisir. Une saison, c'est long, il s'y passe beaucoup de choses. Pour aller loin dans les différentes compétitions, on a de toute façon besoin d'un bon effectif et d'un maximum de joueurs compétitifs", a ainsi déclaré l'ancien de l'AS Rome.

L’OL voudrait Samuel Umtiti en prêt

Plus d'équipes

De plus, Marquinhos a été invité a commenté l'actualité brûlante, et notamment les polémiques liées au Classique perdu face à l'OM (1-0). Selon lui, Neymar n'a jamais tenu des propos à l'encontre d'Hiroki Sakai. "Je connais Neymar, c'est quelqu'un qui n'a jamais proféré d'insultes racistes. C'est difficile à dire, parce que je n'étais pas sur le terrain ni à proximité et je n'ai pas vu les images. Mais pour quelqu'un qui connaît bien Neymar, il n'a jamais joué avec des paroles comme celles-là".