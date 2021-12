PSG : Marquinhos donne des nouvelles de Neymar

L’image au moment du choc avait fait froid dans le dos. Au duel avec Maçon, Neymar n’avait pu atterrir correctement sur la pelouse et son pied s’était finalement posé sur celui du défenseur stéphanois. Se tordant de douleurs, le Brésilien avait quitté la pelouse de Geoffroy-Guichard sur civière avant de quitter l’enceinte avec une botte médicale.

Il n’a pas fallu longtemps pour connaitre l’ampleur des dégâts… Dès le lendemain, c’est une absence de six à huit semaines qui a été annoncée par le PSG, Neymar souffrant d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Un nouveau coup dur pour le meneur brésilien qui commençait tout juste à retrouver du rythme et qui a donc été contraint et forcé de rester sur le côté.

Malgré l’absence de l’ancien Barcelonais, le PSG peut toujours compter sur un Kylian Mbappé en grande forme, à l’image de son doublé contre Monaco dimanche soir, mais le club parisien aura besoin de toutes ses forces vives afin de pouvoir remplir tous ses objectifs, à commencer par la Ligue des Champions.

Neymar absent pour le 8eme ?

En attendant de savoir qui sera l’adversaire du PSG en huitièmes de finale, ce lundi, la question est de savoir si Neymar sera remis à temps. Le 8eme aller se jouera le 15 février prochain et c’est clairement la date visée par le Brésilien. Mais, le programme de rééducation aurait pris du retard à l’allumage d’après Marquinhos.

"Il travaille pour ça, a répondu Marquinhos, interrogé sur Prime Vidéo après la victoire du PSG face à Monaco (2-0) dimanche au Parc des Princes. L’objectif, c’est de travailler pour être de retour pour la Champions League."

"Il a fait des examens, rappelle le Brésilien. Ça a donné un peu plus de temps que ce que l’on pensait. Il doit rester bien dans sa tête pour travailler, bien récupérer et revenir pour ce moment clé de la saison."

Depuis son arrivée au PSG, il a souvent été reproché à Neymar de ne pas être là au moment où ça compte pour le club. La course contre la montre est désormais lancée.