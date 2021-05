PSG, Marco Verratti et Layvin Kurzawa out pour la fin de saison

Touché au ligament, Verratti ne devrait pas rejouer de la saison avec le PSG, tout comme Kurzawa victime d’une entorse à la cheville.

Une fin de saison en queue de poisson. C’est comme cela que l’on pourrait décrire les quelques semaines restantes à jouer pour le PSG. Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City la semaine dernière, le club parisien a très probablement dit au revoir au titre de champion de France, dimanche soir sur la pelouse de Rennes (1-1).

Une rencontre qui a fait ressortir la nervosité actuelle des Parisiens, à l’image de ce tacle non maîtrisé de Kimpembe et des insultes de l’international français qui ont fusé ensuite.

Ayant écopé d’un rouge et peut-être de plusieurs matches de suspension, le champion du monde 2018 ne sera pas présent contre Montpellier, lors de la demie de Coupe de France contre Montpellier.

En plus de Kimpembe et Ander Herrera suspendus, Mauricio Pochettino va également devoir se passer de Marco Verratti et Laywin Kurzawa, d’après L’Equipe et Le Parisien.

Les deux Parisiens sont d’ailleurs sans doute forfait pour la fin de la saison. Sorti sur blessure contre Rennes, Kurzawa souffre d’une entorse à la cheville. Il avait d’ailleurs posté une photo sur les réseaux sociaux où on le voyait avec une botte orthopédique.

Il manquera donc le match contre Montpellier et ceux de Ligue 1 contre Reims et à Brest à coup sûr. Reste à voir pour une participation à une potentielle finale de Coupe de France. Même si elle a lieu, cette finale devrait se tenir sans Verratti.

Victime d’une distension du ligament latéral interne du genou droit à l’entraînement la semaine passée, le milieu de terrain italien ne réapparaîtra pas sur une pelouse avec le maillot du PSG cette saison, selon L’Equipe. Son absence aurait été évaluée à trois semaines par le staff médical parisien, après une échographie.

"Je ne sais pas la réalité de ce qu'il a d'un point de vue médical et je ne vais donner une opinion. On verra dans les prochains jours quel est le problème. Mais en attendant les résultats des examens, on ne peut pas donner de réponse. On est optimiste et on espère que cela ne sera pas trop grave et qu'il sera rapidement prêt," avait espéré Pochettino en conférence de presse. L'entraîneur parisien va devoir se faire une raison, cette fin de saison du PSG s'annonce délicate jusqu'au bout...