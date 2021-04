PSG-Manchester City, Pochettino : "Ce n'est pas moi contre Guardiola, c'est le PSG contre Manchester City"

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, l'Argentin a évoqué l'importance de ce match devant la presse.

Le Paris Saint-Germain a de nouveau rendez-vous avec l'histoire ce mercredi soir. Les hommes de Mauricio Pochettino reçoivent le Manchester City de Pep Guardiola au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions et ont tout intérêt à se mettre dans les bons rails avant le match retour mardi prochain à l'Etihad Stadium. À la veille du match aller, Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse ce mardi, il a évoqué l'importance de ce choc et sa confrontation directe avec Pep Guardiola.

Par rapport aux derniers matches de Ligue des champions, le match aller a lieu au Parc des Princes, qu'est-ce que ça change puisque lors des deux tours précédents, les qualifications ont été acquises à l'extérieur ?

Pour moi ça ne change rien. C'est un match à jouer qui sera dur. Ce n'est pas important de jouer le premier match à domicile parce qu'il faut passer par là pour arriver en finale. Je pense pas que ça change quelque chose que l'on joue à domicile ou à l'extérieur. D'après mon expérience en Ligue des champions, dans mes précédents clubs, je pense que ça ne change pas énormément.

Comment vois-tu ce match sur le banc entre toi et Pep Guardiola ?

Pour moi, c'est une équipe contre une autre, ce n'est pas une bataille personnelle. Dans ce cas présent, c'est PSG-Manchester City. Une bataille entre deux très bonnes équipes. Quand on parle de Guardiola on parle de l'un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur. J'admire Pep Guardiola. Je l'admire beaucoup en raison des titres et de la trace qu'il laissera au football. Je suis un entraîneur qui aime le football, qui aime être impliqué dans le football, qui aime la compétition et gagner. Mais pour moi, c'est un match qui a lieu entre deux grands clubs : Manchester City et le PSG.

Pep Guardiola a dit c'est presque impossible de contrôler le PSG pendant tout le match, vous diriez la même chose de Manchester City ?

Cela va être un match difficile pour les deux équipes. Les joueurs sont difficiles à contrôler pendant 90 minutes. Ce sera un match compliqué. Manchester City fait une superbe saison. Ce sera un match difficile, mais on espère faire une bonne performance et gagner, c'est notre objectif, c'est tout ce qu'on peut souhaiter dans un match comme celui-ci.

Il y a quelque chose que vous pourriez retenir de votre quart de finale contre Manchester City dans le passé et que vous pourriez utiliser ?

Non, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit que je peux utiliser d'un match d'il y a trois ans. Ce sont des équipes différentes, des joueurs différents, des approches différentes. L'équipe de Manchester City est différente d'il y a trois ans et le Paris Saint-Germain est différent de l'équipe que j'avais à Tottenham.

Vous avez Mbappé, l'un des meilleurs jeunes du monde, Manchester City a Foden qui est un très bon jeune joueur aussi. Vous pensez que c'est une menace pour vous ?

Oui, Foden c'est vraiment un joueur fantastique. Je le connais très bien, du temps que j'ai passé en Angleterre. C'est un des joueurs dont il faudra se méfier, il a beaucoup de talent, il a aidé l'équipe à gagner des trophées. Avec tous les joueurs qui l'entourent et le staff, c'est une équipe fantastique. C'est dur de comparer Foden et Mbappé mais c'est un très grand joueur, il n'y a aucun doute.

"Après quelques mois, je ne connais pas mon équipe-type"

Neymar disait qu'il n'a jamais été aussi heureux à Paris, comment l'avez-vous cadré ?

Je pense que c'était plus simple de poser la question à Neymar directement. Par rapport à l'approche que j'ai, c'était naturel. Nous l'avons autorisé à faire ce que nous autorisons à faire aux autres joueurs. Bien sûr, Navas, Di Maria et Neymar ne sont pas gérés comme les jeunes joueurs, mais il faut s'occuper de tous les joueurs et être naturel avec eux. Il n'y a pas quelque chose de particulier que j'ai fait par rapport à Neymar. On les respecte tous de la même façon. Mais encore une fois, je pense que c'est une question pour lui, de savoir pourquoi il se sent mieux.

Éliminer le Bayern, champion d'Europe en titre, donne beaucoup de confiance, mais ça donne une étiquette de favori. Comment avez-vous géré cela ? Vous sentez vos joueurs plus forts ?

Nous vivons ces moments étape par étape. Nous nous sommes d'abord focalisés sur Barcelone, puis sur le Bayern. Nous parlons de la Ligue des champions, la compétition la plus grande avec la Coupe du monde. Nous sommes concentrés sur la C1, mais nous sommes calmes. Nous savons que nous allons affronter une très forte équipe comme Manchester City qui a travaillé très dur pour être dans la position où il est aujourd'hui. C'est du football, nous sommes confiants, en respectons notre adversaire. Mais ce sera une confrontation différente de celle face au FC Barcelone et au Bayern Munich.

Considérez-vous Manchester City comme un adversaire plus fort que le Bayern Munich aujourd'hui ?

Je pense que Manchester City est l'une des meilleures équipes du monde, avec le meilleur entraîneur. Ce sera dur. Plus dur que le Bayen Munich ? Nous allons voir, nous ne savons pas. Avant le match, il y a toujours beaucoup de théories, mais il va falloir jouer mieux que notre adversaire pendant les 180 minutes de cette confrontation. Nous allons devoir nous employer demain et la semaine prochaine pour battre une aussi grande équipe que Manchester City.

Vous avez tout votre groupe, vous allez aligner votre équipe type ? Est-ce un casse-tête ou une bonne chose ?

Après quelques mois, je ne connais pas mon équipe-type parce que nous avons beaucoup changé pour différentes raisons: covid, blessures et rotations. Nous allons essayer d'aligner ce que nous pensons être le meilleur onze de départ. Bien sûr, ce sera injuste pour certains joueurs mais nous aurons besoin de tout le monde. Nous ne pouvons jouer qu'à 11. L'équipe est concentrée pour le match de demain, nous savons ô combien c'est important pour le club, pour les joueurs, pour le staff.