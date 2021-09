PSG - Manchester City : Marco Verratti et Lionel Messi bien présents pour le choc

Présents à l’entraînement, lundi, Messi et Verratti sont bien dans le groupe retenu par Pochettino pour affronter City.

Leur présence à l’entraînement lundi, à la veille du choc contre Manchester City, avait donné de l’espoir. L’espoir de voir le PSG pouvoir compter sur deux de ses hommes forts face à la bande de Pep Guardiola. Ce mardi matin, le club parisien a confirmé les présences de Marco Verratti et Lionel Messi pour la rencontre du jour en Ligue des Champions.

Touché contre l’Olympique Lyonnais il y a un peu plus d’une semaine, l’attaquant argentin avait dû faire l’impasse sur les deux matches de championnat disputés contre Metz et Montpellier. Une semaine de repos afin de se remettre complètement sur pied et être fin prêt pour affronter son ancien mentor au FC Barcelone, Pep Guardiola.

Malgré sa semaine d’absence, Lionel Messi est d’ailleurs annoncé comme titulaire, aux côtés de Neymar et Mbappé tandis que Di Maria est lui toujours suspendu après son rouge reçu contre les Citizens en demi-finale la saison dernière.

Après avoir manqué les quatre derniers matches de Ligue 1 et la première rencontre européenne contre Bruges, Marco Verratti est lui aussi de retour.

En manque de rythme après un mois d’absence, le milieu italien est pourtant annoncé comme présent dès le coup d’envoi, aux côtés d’Ander Herrera et Idrissa Gueye plutôt performants depuis quelque temps.

Il faudra malgré tout patienter encore quelques heures pour connaitre le onze définitif de Mauricio Pochettino mais ces deux renforts ne seront pas de trop.