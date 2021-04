PSG-Manchester City (1-2) - Marquinhos : « On prend deux buts vraiment bêtes »

Après la défaite du PSG, Marquinhos regrettait la malchance de son équipe sur les deux buts de Manchester City.

Marquinhos, défenseur et capitaine du PSG, au micro de RMC Sport :

« C'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a été trop derrière, on n'arrivait pas à sortir de notre camp, l'équipe de City a été plus agressive, ils ont joué plus haut. C'était ça la difficulté, il faut qu'on soit plus réguliers dans les deux périodes lors du prochain match. Il nous reste 90 min mais il faut faire mieux pour passer en finale.

C'est difficile d'analyser à chaud, mais c'est dur quand tu coures derrière le ballon. On n'arrivait pas à bien les contrer. Il faut être intelligent, voir les stratégies qu'on peut mettre en place. On prend deux buts vraiment bêtes, ce sont des détails, c'est la Champions League. Il faut mieux gérer ces petits détails et rester costauds dans les situations de buts.

Le match retour ? Il faudra avoir de la personnalité, celui qui n'y croit pas ne doit même pas aller là-bas. Il faut une mentalité de guerrier, faire tout ce qu'il faut pour passer. On est très proches, il ne faut pas douter maintenant. Il faut améliorer ce qu'on n'a pas bien fait aujourd'hui, mais on a tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Il faut y croire, et être costauds. »