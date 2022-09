PSG - Macron à Mbappé : "Je veux que tu restes"

Le président français est intervenu en fin de saison dernière dans le feuilleton entourant l'avenir de Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison dernière, Kylian Mbappé a longtemps hésité au choix à faire concernant son avenir, alors que tout le Real Madrid l'attendait.

"Quand le président te dit ça, ça compte"

L'attaquant tricolore a finalement pris la décision de poursuivre l'aventure à Paris, en prolongeant pour tois ans.

Un feuilleton dans lequel s'est impliqué Emmanuel Macron, demandant au champion du monde de rester en France.

"Il m'a dit : 'Je ne veux pas que tu partes maintenant, tu es tellement important pour le pays. Tout le monde va être content si tu restes, tout le monde t'aime ici et tu as le temps avant de partir. Tu peux rester un peu plus', a révélé le principal intéressé dans un entretien publié par le New York Times.

"Bien sûr quand le Président te dit ça, ça compte mais comme je l'ai dit avant, ç'a été ma décision. Je n'aurais jamais imaginé parler de mon futur, du futur de ma carrière avec le Président."

"Tu as l'impression que c'est ta maison"

Mbappé écarte également toute idée selon laquelle son choix de prolonger à Paris aurait été dicté par l'argent : "Où que j'aille, je vais avoir de l'argent. Je suis ce genre de joueur où que j'aille."

Enfin, le joueur assure que le voir un jour enfiler le maillot merengue reste une possibilité.

"Tu ne sais jamais ce qu'il va se passer, affirme-t-il. J'ai joué une semaine avec Madrid quand j'avais 14 ans. Je suis venu et c'était incroyable.

"Je n'ai jamais vraiment joué là-bas mais j'ai ce sentiment d'avoir une histoire avec eux. Tu n'as jamais vraiment été là-bas, mais tu as l'impression que c'est ta maison."