PSG - Maccabi Haïfa : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

PSG - Maccabi Haïfa : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Opération qualification pour le Paris Saint-Germain. En cas de victoire contre le Maccabi Haïfa, ou de meilleure résultat que la Juventus, le PSG validerait son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Une formalité et une nécessité pour le club de la capitale au vu de ses ambitions. Mais cette rencontre est d'autant plus importante pour le PSG dans la quête à la première place du groupe.

Soigner la différence de buts

Ex-aequo avec Benfica mais devant à la différence de buts, le Paris Saint-Germain devra faire mieux que le club lisboète sur les deux derniers matches pour terminer en tête de son groupe et serait bien inspirer de s'imposer, et largement, face au Maccabi Haïfa dans cette optique là. Facile vainqueur d'Ajaccio le week-end dernier, le PSG aborde cette rencontre avec le plein de confiance.

Lors du match aller, la MNM avait brillé puisque les trois membres du trio offensif avaient marqué. Ce mardi soir, ils seront à nouveau réunis au Parc des Princes et voudront briller devant leur public et pourquoi pas réitérer ce qui a été fait à l'aller, et qui est assez rare en Ligue des champions, en participant tous les trois à la fête.

Du bonus pour Haïfa

En revanche, si au match aller, Paris a pu être surpris par l'intensité et la fougue du Maccabi Haïfa, qui avait ouvert le score, cette fois-ci le PSG est prévenu. En tête de son championnat avec 21 points en neuf matches, le Maccabi Haïfa aborde cette rencontre sans pression.

Le club israélien a déjà réalisé un grand coup dans cette campagne de C1 en s'offrant la Juventus à domicile et si le PSG laisse le moindre espoir à cette équipe d'Haïfa, nul doute qu'elle ne se privera pas pour réaliser un exploit historique, comme en 1998 où le Maccabi avait éliminé le club de la capitale en C2.

Horaire et lieu du match PSG - Maccabi Haïfa

Ville : Paris

Paris Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir PSG - Maccabi Haïfa ?

PSG - Haïfa

5ème journée de Ligue des champions

Mardi 25 octobre

21h sur Canal + Foot

Stream : Canal + Foot, My Canal

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle du PSG et du Maccabi Haïfa

PSG : NNNVV

Maccabi Haïfa : DDVVV

Les blessés et absents :

Christophe Galtier commence à récupérer ses joueurs petit à petit. Suspendu contre Ajaccio, Neymar est de retour tandis que Presnel Kimpembe, blessé depuis plusieurs semaines, a fait son retour à l'entraînement et devrait figurer dans le groupe pour la réception du Maccabi Haïfa. En revanche, le technicien français est toujours privé de Nuno Mendes, qui a repris l'entraînement collectif mais ne devrait pas figurer dans le groupe, Danilo Pereira et devra aussi faire sans Marco Verratti, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

En face, le Maccabi Haïfa a trois joueurs indisponibles pour cette rencontre : Haziza, Jaber et Podgoreanu.

Les équipes probables

XI de départ du PSG : Donnarumma - Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat - Vitinha, R.Sanches, Fabian Ruiz - Messi - Neymar, Mbappé.

XI de départ du Maccabi Haïfa : Cohen - Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud - Lavi, Mohamed, Cherry - David, Pierrot, Atzili.