PSG – Lyon : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur PSG-OL.

Laurent Blanc retrouve le Parc des princes

Ce PSG-OL ne sera pas un match entre deux équipes qui ont le vent en poupe. Bien que leader de la Ligue 1 avec 66 points, le PSG à domicile face à Rennes, lors de la précédente journée de la Ligue 1 qui a précédé la trêve internationale.

De son côté, l'OL, seulement 10e avec 41 points, pourrait faire l'impasse sur ce match. Les Lyonnais affronteront en effet Nantes mercredi à La Beaujoire en demi-finale de la Coupe de France. Or, via cette compétition, l'OL pourrait remporter son premier trophée depuis 2012 et décrocher une qualification européenne.

En conférence de presse, Laurent Blanc, qui va retrouver son ancien club, laissait planer le doute sur les intentions de son équipe face au PSG : « Si on veut bien préparer Nantes, il faut faire quelque chose de bien à Paris. Trop penser à Nantes, ce serait le meilleur moyen de se tromper. On va aussi tenir compte de l'évolution des joueurs qui ont été blessés, ou qui sont blessés. On tiendra aussi compte de l'évolution du match. »

Date, horaire et lieu de PSG-OL

Date Dimanche 2 avril 2023 Ville Paris (France) Stade Parc des princes Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Compétition 29e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur François Letexier (France)

Sur quelle chaîne voir le match PSG-Lyon ?

En France, la rencontre entre le PSG et l'Olympique Lyonnais sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match PSG-Lyon

En France, il sera de possible de voir le match PSG-Lyon en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de PSG-Lyon

Après avoir manqué les deux derniers matches du PSG, Achraf Hakimi et Marquinhos devraient faire leur retour dans le onze de départ. En revanche, Sergio Ramos, touché au mollet, est incertain. Deux joueurs seront absents sur blessure : Carlos Soler et Nordi Mukiele.

Du côté de l'OL, Laurent Blanc pourra compter sur Anthony Lopes, de retour après sa fracture d'un doigt. Hormis Malo Gusto, qui poursuit sa réathlétisation, l'OL n'a pas d'autres blessés.

L'équipe probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu, Nuno Mendes – Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz – Messi, Mbappé. L'équipe probable de Lyon : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba, Henrique – Caqueret, Thiago Mendes – Barcola, Cherki, Jeffinho – Lacazette.

Les statistiques à connaître avant PSG-Lyon

● Le PSG a gagné 10 de ses 15 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon (1 nul, 4 défaites), inscrivant 32 buts sur ces 15 rencontres, soit 2.1 buts par match en moyenne.

● Le PSG n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matches à domicile contre Lyon en Ligue 1 (11 victoires, 2 nuls), c'était le 13 décembre 2020 (0-1).

● Le PSG a perdu 4 de ses 12 matches de Ligue 1 en 2023 (7 victoires, 1 nul), c'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année civile 2022 (35 rencontres dans l'élite – 3 revers, pour 26 victoires et 6 nuls).

● Lyon n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls), c'était le 17 février à Auxerre (1-2). L'OL a néanmoins partagé les points lors de ses 3 plus récentes rencontres dans l'élite.

● Battu par Rennes lors de son dernier match à domicile (0-2 le 19 mars), Paris n'a plus subi 2 défaites de rang sur ses terres en Ligue 1 depuis février-avril 2021 (0-2 contre Monaco, 1-2 contre Nantes et 0-1 contre Lille).

● Depuis le retour de la Ligue 1 après la Coupe du Monde, Lyon est le club qui a marqué le plus de buts hors de ses bases dans l'élite (16).

● Trois joueurs différents de Paris ont commis une erreur amenant un but en Ligue 1 en 2023 (Donnarumma, Bitshiabu et Bernat), total le plus élevé pour une équipe de l'élite sur cette période en compagnie de Clermont (Wieteska, Diaw et Gonalons).

● Lyon a effectué 281 récupérations hautes en Ligue 1 cette saison, au moins 25 de plus que toute autre équipe. C'est toutefois Paris qui a tenté le plus de tirs (48) et marqué le plus de buts (7, comme Rennes) à la suite de ces situations dans l'élite en 2022-2023.

● Lionel Messi est sur le point de disputer son 50e match de Ligue 1. Il est impliqué sur 46 buts en 49 rencontres dans l'élite avec Paris jusqu'à présent (19 buts, 27 passes décisives). Depuis qu'Opta analyse la L1 (2006-2007), seuls Neymar (72 – 47 buts, 25 passes décisives) et Zlatan Ibrahimovic (57 – 43 buts, 14 passes décisives) avaient un bilan au moins aussi bon lors de leur 50e match.

● Alexandre Lacazette marque en moyenne un but toutes les 145 minutes en Ligue 1 avec Lyon (117 buts en 17017 minutes jouées). Parmi les joueurs ayant inscrit plus de 3 buts dans l'histoire de l'OL dans l'élite, seuls Sonny Anderson (un but toutes les 123 minutes – 71 en 8764 minutes) et Moussa Dembélé (un but toutes les 141 minutes – 56 en 7911 minutes) possèdent un meilleur ratio.

