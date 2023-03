PSG – Luis Campos prêt à lâcher Christophe Galtier

Alors qu'on disait le destin des deux hommes liés, Luis Campos serait désormais prêt à lâcher Christophe Galtier pour sauver sa peau au PSG.

D'une conférence de presse à l'autre, Christophe Galtier passe d'un discours refusant de se prononcer sur la saison à venir à celui d'un homme légitime à continuer le projet entamé en début de saison. Au point de se présenter comme un acteur majeur parisien, aux côtés du directeur sportif Luis Campos. Pourtant, le destin des deux hommes ne serait plus lié et le Portugais serait prêt à lâché son entraîneur pour sauver sa peau.

Christophe Galtier a encore du temps, Luis Campos prend ses distances

Depuis l'élimination face au Bayern, Luis Campos a lancé ce qu'il appelle « la phase 2 » de son projet parisien. Des discussions ont été entamées avec Christophe Galtier mais le Portugais choisira sans doute seul à quoi ressemblera la construction de l'effectif la saison prochaine et la préparation estivale à venir. Malgré le véto final de Doha sur toutes les décisions importantes, le plan de Campos avance et le Portugais ne veut plus de pierres dans ses rouages.

La question de l'avenir de Christophe Galtier sur le banc parisien n'a pas encore été définitivement tranchée par les propriétaires qatariens qui, fidèles à leur méthodologie de travail, se donnent du temps et ne veulent pas agir dans la précipitation. D'autant plus qu'ils sont en train de préparer le dossier de rachat de Manchester United. Mais en interne, Luis Campos avance déjà ses cartes pour assurer ses arrières.

Si Christophe Galtier sera plus que logiquement encore au Parc des Princes jusqu'à fin mai, la position de l'entraîneur français est particulièrement fragilisée. Mais les Qataris n'appuieront pas sur le bouton « Eject » sans avoir l'assurance que la cible identifiée par la direction sportive a donné son accord. Comprenez : il n'y aura pas de changement « pour changer ». Mais Luis Campos a bien compris qu'il avait tout intérêt à se distancier de Galtier si il veut assurer sa survie à Paris.