PSG – Luis Campos cible un international français

Alors que le PSG cherche à tout prix à construire un effectif plus cohérent la saison prochaine, Luis Campos aurait ciblé un international français.

Formé à Toulouse avant de rejoindre le Barça pour y achever son développement, Jean-Clair Todibo connaît depuis son arrivée à Nice une accélération de sa carrière. Titulaire indiscutable depuis deux ans en Ligue 1, le défenseur central a récemment été appelé par Didier Deschamps pour représenter l'Équipe de France. Une reconnaissance qui devrait bientôt être suivie par un transfert dans un grand club, et ce pourrait être au PSG.

Todibo, le coup de coeur de Campos

Les performances de Jean-Clair Todibo depuis plus d'un an ne sont pas passées inaperçues. Le Français attire depuis un moment l'intérêt de plusieurs écuries européennes, principalement en Angleterre et en Italie. Mais aussi parmi les grands de Ligue 1. Le central niçois serait en effet sur la liste de Luis Campos depuis plusieurs mois et le directeur sportif parisien pourrait passer à l'offensive cet été vu à quel point le joueur coche tous les critères du Portugais : international, Français, jeune et avec une grande marge de progression.

Un coup de coeur qui s'est encore développé avec le déplacement du PSG à l'Allian Riviera où le défenseur central a parfaitement maîtrisé Kylian Mbappé sur l'ensemble de la rencontre. Intraitable dans le domaine aérien, Todibo n'a jamais été pris de vitesse non plus par l'attaquant parisien qui n'a pas existé dans la défense niçoise. Une performance de patron face au meilleur joueur de la récente Coupe du monde.

Intérêts et concurrences multiples

Mais qu'en est-il du côté du défenseur? Si il se sent bien à Nice où il grandit à vitesse grand V, le club des Aiglons est sans doute déjà trop petit pour lui et il voudra assurément passer un palier cet été. À ce titre, un transfert au sein du plus grand club de France remplit les conditions. D'autant plus quand cela lui offre la possibilité d'évoluer dans la région qui l'a vu grandir et de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine.

Il faudra ensuite convaincre Nice qui n'est pas vendeur. Todibo est l'un de ses piliers défensifs et dispose d'un contrat qui court jusqu'en 2027. Le club azuréen ne fera en plus aucun cadeau à un concurrent national. Une concurrence qui se manifestera aussi sur le terrain des négociations puisque le PSG sera loin d'être le seul candidat cet été.