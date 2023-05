PSG : Ludovic Obraniak convaincu par Hugo Ekitike

Titularisé face à Troyes en l'absence de Lionel Messi, le jeune attaquant français a tenté de se montrer à son avantage.

Privé de Lionel Messi, suspendu par le club, Christophe Galtier a fait confiance à Hugo Ekitike en attaque aux côtés de Kylian Mbappé. L'occasion pour l'ancien du Stade de Reims de tenter de se relancer, mais ce dernier n'a pas réussi à se montrer décisif, bien qu'il ait tenté de s'illustrer. Sur la Chaîne L'Equipe, Ludovic Obraniak s'est montré positif au moment de juger la rencontre d'Hugo Ekitike.

"Il a été convaincant"

"On partait de très loin avec Ekitike. C'est un garçon arrivé avec beaucoup d'ambitions, avec un prix exorbitant par rapport à sa situation. Cela n'a pas été simple pour lui de s'intégrer dans cette équipe, il traine son spleen depuis quelques mois, très peu de temps de jeu, très peu de considération de la part des autres", a expliqué Ludovic Obraniak.

"Je me met à sa place sur cette fin de saison ce n'est pas si facile de prendre le lead, d'autant plus qu'on parle déjà de lui pour un départ. Je trouve qu'il a été plutôt convaincant ce soir, son jeu dos au but a été bien, il a régalé les autres, il a bossé pour l'équipe. C'est le minimum syndical mais c'est pas mal", a ajouté l'ancien Lillois.

"Ce n'est pas suffisant pour le PSG"

Raymond Domenech a été plus mesuré : "Oui Ekitike a fait un bon match, mais est-ce que c'est suffisant ? Il a touché plus de ballons que d'habitude, il en a perdu nettement moins. Il fait une bonne passe pour l'occasion de Verratti, il a frappé deux fois en glissant au but. Par rapport à ce qu'il faisait d'habitude, on peut dire que c'est mieux, mais est-ce que c'est suffisant pour être là dans cette équipe du PSG ? Non".

"C'est tout. Il peut faire un bon match mais il n'a pas marqué. Si pour moi il fait une passe décisive, mais c'est Verratti qui ne marque pas, parce que le ballon est bon. Ce n'est pas suffisant à ce niveau-là, il ne pèse pas sur la défense. Ce n'est pas un super match de sa part", a ajouté Raymond Domenech.

Ludovic Obraniak estime que le contexte doit être pris en compte au moment de juger la prestation de l'attaquant parisien : "Vous croyez que c'est facile de porter le poids d'un transfert, de ne pas être calculé par les autres parce qu'il a très peu de temps de jeu ? Par rapport à ce contexte, son match de ce soir, je dirais qu'il est plutôt convenable. C'est pas mal".