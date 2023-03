PSG : Lionel Messi souhaite prolonger et préparer la Coupe du monde 2026

D'après la presse espagnole, Lionel Messi aurait déjà planifié son avenir jusqu'à la Coupe du monde 2026.

À trois mois jour pour jour de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi reste encore flou sur son avenir. Si beaucoup évoquent une prolongation avec le club de la capitale, d'autres parlent d'un retour de l'international argentin au FC Barcelone, mais pour l'heure, rien n'est encore acté. Néanmoins, l'avenir de La Pulga pourrait bientôt se clarifier. D'après les informations de Marca ce jeudi, le septuple Ballon d'Or aurait même déjà tout prévu.

Une saison supplémentaire à Paris

Dans un premier temps, le champion du monde 2022 aurait choisi de prolonger d'un an avec le décuple champion de France et d'y rester le temps de la saison 2023-2024, juste avant la Copa America aux États-Unis en juin prochain. Une nouvelle qui risque de ne pas plaire aux supporters parisiens puisque la plupart sont insatisfaits de son rendement depuis deux ans et ne veulent pas le voir rester du côté du Parc des Princes.

Un exil américain jusqu'au Mondial 2026

Après cela, c'est vers la MLS que pourrait se diriger l'ancien Barcelonais. Toujours selon les informations de Marca, le joueur qui soufflera ses 36 bougies en juin prochain pourrait alors décider de quitter l'Europe, et deux solutions évidentes s'offrent à lui : un retour en Argentine ou un départ en MLS. Et d'après le quotidien espagnol, c'est pour la deuxième option que pencherait la balance. Messi aurait à coeur de disputer la Coupe du monde 2026 avec l'Albiceleste et aurait donc le temps de s'acclimater puisque celle-ci aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La MLS prête à tout

Toujours en quête de plus grosses stars après avoir vu passer David Beckham, Thierry Henry, Steven Gerrard ou encore Zlatan Ibrahimovic, la MLS pourrait franchir un nouveau cap avec la légende argentine, et ne compte pas laisser passer sa chance. Si l'on ne sait pas encore dans quelle franchise Messi pourrait signer - bien que l'Inter Miami semble être sa destination privilégiée - Marca affirme qu'un contrt unique est en cours de préparation, un contrat auquel contribueraient toutes les équipes du championnat nord-américain.