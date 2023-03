PSG : Lionel Messi sifflé ? Jérôme Rothen approuve !

Lionel Messi risque d'être sifflé par une partie du Parc des Princes dimanche lors de la rencontre face à Rennes.

Pour les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le public du Parc des Princes pour la première fois depuis l'élimination du club en Ligue des champions contre le Bayern Munich, les supporters du PSG seront observés de près et notamment leur mécontentement envers leur équipe. L'année dernière, les supporters du PSG n'avaient pas épargnés les cadres de l'équipe et s'en étaient notamment pris à Neymar et Lionel Messi.

"Messi est comme les autres joueurs, il peut être sifflé"

Selon plusieurs médias français, Lionel Messi risque très fortement de recevoir un accueil particulier dimanche avec des sifflets à la clé, comme l'an dernier. L'Argentin, en fin de contrat en juin prochain et dont l'avenir est encore incertain, risque d'être châtié pour sa performance insipide contre le Bayern Munich il y a une semaine et demie.

Malgré son statut de septuple Ballon d'Or, Jérôme Rothen considère que l'Argentin mérite d'être sifflé, comme il l'a affirmé sur RMC dans son émission quotidienne : "Que ce soit Lionel Messi ou un autre il peut être sifflé. On peut avoir de la retenue sur les sifflets parce que c'est Messi ? Ah bon pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Messi que tu te foutes de la gueule du monde ou pas, que tu sois bon ou pas, que tu sois investis ou pas, le supporter est là juste pour ouvrir la bouche et applaudir".

"Messi n'en a rien à faire des supporters"

"Il ne dit rien, il achète les popcorns, mange des burgers, il bois son soda et ce n'est pas grave. Bien sûr que Lionel Messi peut être sifflé, c'est un joueur comme un autre. Sinon, il faut faire autre chose, un autre sport. Où aller dans une équipe où il est sûr d'être respecté comme une star planétaire, qu'il aille dans ces championnats là dans ce cas là. Il y aura moins de supporters qui attendent derrière toi, comme moi, et qui restent sur leur faim depuis qu'il a signé au PSG", a lancé Jérôme Rothen.

"Tu es mécontent quand tu es supporter. Cela me fait mal au coeur de voir le PSG sortir chaque année en huitième de finale. Est-ce que cela me choquerait que Lionel Messi soit sifflé ? Mais pas du tout. Pas que Lionel Messi par contre. Il peut faire partie des joueurs sifflés", a ajouté l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Quel est le moyen pour que le supporter, qui est l'âme du club, se fasse entendre ? Les supporters sont là à vie. La plupart du temps, Messi ne va pas les voir, il n'en a rien à faire d'eux qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc oui, il peut être sifflé contre Rennes et si c'est le cas, ça ne me choquera pas", a conclu Jérôme Rothen.