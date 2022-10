PSG : Lionel Messi forfait face à Benfica

L’Argentin a manqué la dernière séance d’entraînement avant Benfica et doit déclarer forfait pour la prochaine rencontre de Ligue des champions.

Ces derniers jours, un certain optimisme entourait la présence de Lionel Messi pour la réception de Benfica au Parc des Princes. Mais ce mardi matin, la tendance s'est s’inversée.



Victime d’une contracture à un mollet lors du déplacement au Portugal, mercredi dernier, l’Argentin était bien présent au centre d’entraînement ce mardi mais n’a pas pris part à la séance collective de veille de match.



Si un point devait être fait en fin de matinée, la participation de la Pulga, qui est resté en salle, est désormais officiellement forfait pour la rencontre. Comme annoncé par le Parisien, Goal est en mesure de confirmer le forfait de Lionel Messi pour la réception de Benfica. Renato Sanches devrait aussi être absent face à son ancien club.



Deux jours après le match à Reims et la story plutôt claire de Kylian Mbappé et son hashtag #pivotgang, l’attaquant est entré sur la pelouse en longue discussion avec l’un des membres du staff. Avant un échange léger et accompagné de sourire avec Christophe Galtier.



Neymar lui a mis l’ambiance et est arrivé en effectuant quelques pas de danse. A noter aussi la présence de 4 titis éligibles à la Youth League : Kari, Gharbi, Bitshiabu et Zaïre-Emery.



Groupe présent à l’entraînement collectif : Donnarumma, Rico, Letellier, Navas, Sarabia, Danilo, Zaïre-Emery, Ekitike, Kari, Bitshiabu, Gharbi, Mukiele, Soler, Ruiz, Mbappé, Vitinha, Hakimi, Bernat, Marquinhos, Verratti, Ramos, Neymar