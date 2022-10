PSG : Lionel Messi fait une annonce pour son avenir

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, l'Argentin a la Coupe du monde en ligne de mire. Lionel Messi s'est exprimé sur ce qui l'attend après.

C'est la saison du renouveau pour Lionel Messi. Du haut de ses 35 ans, après une première année très compliquée au Paris Saint-Germain, l'international argentin a retrouvé des sensations et un très haut niveau de jeu. Le temps passe pour Lionel Messi et en novembre, comme il l'a déclaré publiquement, il disputera sa dernière Coupe du monde au Qatar, la cinquième de sa carrière.

"J'aimerais avoir 25 ans et avoir à nouveau toute ma carrière devant moi"

Pour autant, Lionel Messi n'a encore jamais évoqué la retraite et surtout la date à laquelle il arrêtera de jouer au football. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a encore du temps avant de prendre une décision pour son avenir, mais l'été prochain, il devra choisir s'il veut continuer à jouer au football et si c'est le cas où est-ce qu'il voudra jouer.

La Pulga dispose d'une option d'une année supplémentaire dans son contrat mais refuse de la prendre pour le moment. Et pour cause, Lionel Messi est focalisé sur la prochaine échéance qui aura lieu au Qatar et qu'on se le dise, la Coupe du monde aura une grande influence sur la suite de la carrière du septuple Ballon d'Or. Dans un entretien accordé à DirecTV, média argentin, il a préféré temporiser concernant son avenir malgré son niveau retrouvé.

Messi dévoile ses favoris pour la Coupe du monde

"Parfois, j'aimerais avoir 25 ans et avoir à nouveau toute ma carrière devant moi. Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement. Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de la carrière. J'ai déjà la chance de pouvoir être dans cette Coupe du monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'an dernier. Mentalement, physiquement. Après avoir passé le Covid", a révélé Lionel Messi.

L'Argentin a profité de cette interview pour dévoiler ses favoris pour la Coupe du monde : "L'Allemagne, le Brésil, la France, l'Angleterre et l'Espagne sont favoris. Mais si je dois en garder deux, le Brésil et la France sont les grands candidats pour cette Coupe du monde. Ils ont le même groupe depuis longtemps, ils fonctionnent bien. La France, à part le dernier Euro où ils ont été éliminés et ont mal fait, ils ont des joueurs impressionnants. Ils ont une idée claire et le même entraîneur (Didier Deschamps). Le Brésil, c'est un peu pareil (avec Tite)".

"C'est une Coupe du monde différente, car elle se joue à un moment différent des précédentes. Nous sommes si proches que chaque petite chose qui peut vous arriver peut vous laisser de côté. Ce qui est arrivé à Paulo (Dybala), à Fideo (Di Maria)… A un niveau personnel, ça vous inquiète, et puis voir ces choses vous fait encore plus peur. Aller jouer en pensant à cela peut aussi être contre-productif. La meilleure chose à faire est d'agir normalement, de jouer comme d'habitude. C'est la meilleure façon d'être bien. J'espère qu'ils (Dybala et Di Maria) vont se rétablir, je pense qu'ils ont largement le temps de s'en sortir", a conclu Lionel Messi.