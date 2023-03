PSG : Lionel Messi et son père négocient un retour au FC Barcelone

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Lionel Messi négocierait actuellement un retour au FC Barcelone.

À trois mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, l'avenir de Lionel Messi est encore flou. Si un accord de principe existe pour une prolongation avec le club de la capitale, certains détails tels que la durée du contrat ou encore le salaire de l'Argentin bloquent l'officialisation. Dans le même temps, le FC Barcelone rêve toujours de faire revenir son idole du côté du Camp Nou, bien que la situation financière du club les oblige à libérer de la masse salariale et à espérer des efforts financiers de la part du champion du monde 2022.

Messi ouvert à un retour à Barcelone ?

Et si le joueur de 35 ans donnerait sa priorité à une prolongation avec Paris afin d'être prêt au maximum pour la Copa America 2024, la presse catalane assure ce mardi qu'il aurait chargé son père et agent Jorge Messi d'entrer en contact avec Joan Laporta, président du Barça, dans le but de discuter d'un éventuel retour. Alors que Jordi Alba avait déjà lancé un appel du pied à son ancien coéquipier, Radio Catalunya affirme que l'ensemble de l'effectif barcelonais ainsi que le staff de Xavi serait prêt à accueillir La Pulga au sein de leur équipe.

D'un point de vue financier, l'actuel leader de Liga compte se séparer de plusieurs joueurs afin d'épurer sa masse salariale, avec des gros salaires comme Ansu Fati et Ferran Torres qui ne seront pas retenus cet été. Mais les dirigeants du club espèrent surtout que Messi ne prolongera pas au PSG, première condition pour tenter de le faire revenir.