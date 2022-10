PSG : Lionel Messi de retour contre Marseille ?

L’Argentin qui a repris l’entraînement collectif ce vendredi matin devrait effectuer son retour dimanche contre l’OM.

Après le doute, l’optimisme. À deux jours du choc face a l’olympique de Marseille Christophe Galtier a rassuré les supporters concernant l’état de santé et la présence de Lionel Messi dimanche.

Touché à un mollet sur la pelouse grasse de Lisbonne, il y a 10 jours, l’Argentin ressentait toujours une gêne en début de semaine qui l’a empêché de disputer le retour face à Benfica.

Jeudi dans la soirée, une source proche du joueur nous confiait que la septuple Ballon d’or se sentait mieux. Ce jeudi matin, il a effectué l’intégralité de la séance collective avec le groupe sans problème particulier.

Une décision définitive devrait être prise après l’entraînement de samedi mais le technicien se voulait optimiste concernant sa participation. « On verra comment il a réagi à la séance demain et comment il se sent après l’entraînement. A l'heure où je vous parle il est opérationnel pour le match face à Marseille. »