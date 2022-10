PSG : Lionel Messi a tranché pour son avenir et sait où il va jouer la saison prochaine !

En fin de contrat avec le PSG en juin 2023 et déjà courtisé par le FC Barcelone, l'international argentin a déjà fait son choix concernant son futur.

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi n'est pas fini, loin de là. Ceux qui ont pu croire au déclin de l'international argentin après sa première saison mitigée au Paris Saint-Germain se sont totalement trompés. Après une saison d'adaptation dans la capitale française, Lionel Messi est totalement épanoui et ça se voit sur le terrain avec de très bonnes performances.

Le PSG concurrencé par le Barça et les clubs de MLS

Depuis le début de la saison, l'Argentin a inscrit douze buts et délivré treize passes décisives en dix-sept matches toutes compétitions confondues. Lionel Messi à Paris, c'est donc une réussite. Et cela va compter au moment où l'Argentin devra faire un choix définitif concernant son avenir. En effet, Lionel Messi est en fin de contrat avec le PSG en juin 2023.

Autrement dit, si l'international argentin estime que ce n'est pas dans son intérêt de rester en France, soit parce que cela se passe mal pour lui sur le terrain ou pour d'autres motifs, il pourra quitter le club l'été prochain. Mais le septuple Ballon d'Or bénéficie également d'une année en option dans son contrat qui pourrait lui permettre de rester si c'est son souhait et ce sans même que le club parisien ait son mot à dire.

Paris a une large avance dans l'esprit de Messi

L'avenir de Lionel Messi a beaucoup fait parler récemment, puisque l'Argentin se refuse à prendre une décision publique, lui qui est tourné vers la Coupe du monde 2022, mais dans le même temps, le FC Barcelone fait le forcing en public pour convaincre Lionel Messi de rentrer à la maison. Et à en croire les informations de Sport, le média espagnol à consonance catalane, c'est la douche froide pour le Barça.

Le Paris Saint-Germain tient plus que la corde pour conserver Lionel Messi. En réalité, si l'Argentin devait faire son choix pour son futur à l'instant T, ce serait en faveur du champion de France en titre d'après Sport. Le média espagnol va plus loin en révélant que le club français a énormément d'avance sur le Barça, les clubs de MLS et les autres potentielles destinations pour Lionel Messi en vue de l'été prochain.

Déjà, le PSG a l'avantage d'être un club compétitif pouvant lutter sur tous les tableaux ce qui ne laisse pas Lionel Messi insensible. Ensuite, parce que l'Argentin s'entend très bien avec ses coéquipiers et a notamment retrouvé Neymar, mais aussi que l'entente est bonne avec les dirigeants du club. Et enfin, tout simplement parce que Lionel Messi est heureux à Paris et n'a pas de raison de changer d'air. Les supporters du PSG peuvent dormir l'esprit tranquille, sauf retournement de situation, Lionel Messi sera encore parisien la saison prochaine.