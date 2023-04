PSG : Lionel Messi a refusé un contrat à 400 millions d'euros

En fin de contrat en juin avec le PSG, Lionel Messi aurait refusé une offre stratosphérique d'Arabie saoudite.

S'il est toujours incertain, l'avenir de Lionel Messi semble s'écrire loin du Paris Saint-Germain. Alors que son contrat expire en juin, la tendance n'est pas vraiment à une prolongation et l'international argentin devrait vraisemblablement quitter la capitale française à l'issue de la saison 2022-2023. Le FC Barcelone ne cache pas son envie de faire revenir son idole au Camp Nou, un retour qui ne déplairait pas au septuple Ballon d'Or, désireux de rester compétitif et de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Un contra à 400 millions d'euros

Et si le club catalan pourrait avoir du mal à rapatrier son ancien joueur d'un point de vue financier, ce n'est pas le cas d'Al-Hilal, actuel 3è du championnat d'Arabie saoudite. D'après les informations de la chaîne argentine TyC Sports, le club saoudien aurait proposé un contrat aux chiffres astronomiques à l'ancien Barcelonais, avec un salaire total de 400 millions d'euros.

Mais la priorité de La Pulga est bel et bien de rester le plus compétitif possible en vue de la Copa America et de continuer à évoluer en Ligue des Champions, où il ne lui manque que 12 buts pour égaler Cristiano Ronaldo en tête des meilleurs buteurs de la compétition. C'est pour cette raison que Messi a refusé cette offre exceptionnelle. Il ne rejoindra donc pas Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien.