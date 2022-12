PSG : Les ventes de maillots de Messi et Mbappé ont augmenté en flèche

Depuis la finale de Coupe du monde dimanche, les ventes de maillots floqués Messi et Mbappé ne cessent d'augmenter.

Après une finale légendaire, la Coupe du monde 2022 a pris fin et a vu l’Argentine remporter un troisième cycle mondial, le tout premier de la carrière de Lionel Messi. Tout au long de la compétition, le capitaine de l’Albiceleste a conduit son équipe vers le succès final, inscrivant au total 7 buts et délivrant 3 passes décisives.

Les joueurs parisiens à l’honneur

Mais l’ancien Barcelonais n’est pas le seul à avoir briller. Car dans le même temps, son coéquipier au Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a lui aussi marqué les esprits. Décisif à quatre reprises en phase de groupes, double buteur en huitième de finale, l’attaquant français a conclu son Mondial par un triplé en finale, devenant ainsi le deuxième joueur à réaliser une telle performance, malheureusement insuffisant pour permettre aux Bleus d’accrocher une troisième étoile au-dessus du coq. Mais avec un titre de meilleur buteur (8 réalisations) et après avoir rejoint un certain Pelé au classement des buteurs en Coupe du monde, l’ancien Monégasque a de nouveau prouvé qu’il faisait déjà partie des grands et qu’il faudra compter sur lui pour les prochaines Coupes du monde.

Mbappé et Messi au centre du monde

Deux performances qui ne sont évidemment pas passées inaperçues aux yeux des fans de football et du monde entier. L’Argentin a battu le record de « likes » sur Instagram avec près de 64 millions, et les ventes de maillots des deux joueurs ont considérablement augmenté depuis la finale dimanche. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui peut se vanter de compter dans ses rangs les deux meilleurs joueurs du Mondial.

Comme l’explique L’Équipe ce mardi, les ventes de maillots de Lionel Messi et de Kylian Mbappé ont connu une hausse incroyable de 200% lors des dernières 48 heures.