PSG : les U19 affrontent Poissy à huis clos vendredi

Les U19 du Paris Saint-Germain vont affronter l'AS Poissy (N2) à huis clos vendredi au Camp des Loges.

De retour sur les terrains depuis le 29 juin, les U19 du entraînés par Stéphane Roche vont disputer un match amical contre l'AS Poissy (N2) vendredi au Camp des Loges. Cette rencontre se jouera à huis clos en début d'après-midi.

Par ailleurs, concernant les U14 et U15 (préformation), leur retour au centre d'entraînement est prévu entre le lundi 17 et le vendredi 21 août. Le programme de reprise devrait être allégé avec une alternance de tests physiques et médicaux, ainsi que de légères séances.