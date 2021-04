PSG, les prédictions de Lingard sur Mbappé

En pleine réflexion sur son avenir, Mbappé est un joueur courtisé. Normal selon Lingard puisque le Parisien a l’étoffe d’un Ballon d’Or.

Et si Zinedine Zidane avait enfin un successeur ? En récupérant le n°10 avec l’équipe de France depuis quelques années, Kylian Mbappé a déjà suivi les traces de l’entraîneur du Real Madrid. Mais treize ans après le sacre de Zizou au Ballon d’Or, Mbappé peut-il lui succéder ? Jesse Lingard, de retour en pleine lumière avec West Ham, en est certain, lui qui a croisé le chemin du Parisien lors des affrontements entre le PSG et Manchester United.

"Il est tellement rapide. Je ne le connais pas personnellement mais de ce qu’on voit c’est un énorme footballeur, s’enthousiasme le joueur des Hammers dans le premier épisode de la chaîne Youtube Presenting. Le monde est à ses pieds. Je pense que s’il continue comme cela, la façon dont il joue, il peut être le prochain Ballon d’Or."

Demi-finaliste de la Ligue des Champions, en course pour le titre de champion de France et avec un Euro à jouer avec les Bleus, Mbappé a toutes les cartes en mains pour s’immiscer parmi les favoris dès cette saison.

Son triplé contre le Barça ou son doublé contre le Bayern Munich ont forcément marqué les esprits mais sans titres, difficile de se faire une place au soleil avec toutes ces compétitions internationales cette année.

Ayant fait part de sa dépression dans le même épisode, Jesse Lingard avoue que l’image que renvoie l’international français donne le sourire aux lèvres. Notamment sa relation avec Neymar, l’autre star du PSG.

"Il (Kylian Mbappé) a l’air d’être un gars sympa hors du terrain. J’ai vu quelques 'stories' sur Instagram de lui et Neymar qui s’amusent toujours ensemble, a encore expliqué le joueur aux plus de sept millions d’abonnés sur Insta. Et comme j’ai dit, il émane de bonnes vibes et de la positivité de leur part. C’est cool."

Faisant de leur passion leur métier, ils ont toutes les raisons du monde d’avoir le sourire. Lingard l’a oublié pendant plus de six mois mais a trouvé la force nécessaire de ne pas mettre sa carrière sur pause. Peut-être grâce aux ‘stories’ de Mbappé…