PSG : Les dirigeants remontés contre Kylian Mbappé

Les révélations des envies de départ de Kylian Mbappé ont agité la semaine du PSG et cela n'a pas plus en interne.

"Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ du PSG en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match contre Lisbonne. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué que tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans mais ce n'est pas le cas. J'étais à la sieste, mes parents étaient au match de mon petit frère", a avancé Kylian Mbappé dimanche soir en zone mixte après la victoire contre l'OM.

QSI n'a pas apprécié la polémique le jour du match de C1

Le champion du monde 2018 est sorti du silence après une semaine agitée durant laquelle son nom a été mêlé à de nombreuses rumeurs. En effet, mardi, à quelques heures du match contre Benfica, Le Parisien et Marca lançaient une sacré bombe en annonçant que Kylian Mbappé était mécontent au PSG et avait informé ses dirigeants de son souhait de quitter le club de la capitale dès le mois de janvier.

Une information qui a obligé Luis Campos, lui aussi mêlé à cette histoire puisqu'il était indiqué qu'il était prêt à mettre sa démission dans la balance en cas de départ de l'ancien monégasque, à réagir au micro de Canal + avant la rencontre face à Benfica. Mais malgré ces rumeurs du côté de Kylian Mbappé et son clan, aucun démenti n'a eu lieu avant ce dimanche soir et la sortie de Kylian Mbappé en zone mixte.

Mbappé invité à éteindre l'incendie lui-même

Alors forcément, même si Kylian Mbappé a décidé de calmer le jeu avec le PSG, comme le révèle L'Equipe, du côté de Doha, cet épisode n'a pas du tout été apprécié. D'après les informations du quotidien sportif, en interne, les dirigeants du PSG sont de plus en plus agacé par le cas Kylian Mbappé. Il y aurait même une forte irritation du côté de Doha le concernant.

Certes, Kylian Mbappé a le sentiment que certaines promesses non pas été tenues par le Paris Saint-Germain, mais QSI partage ce même sentiment de trahison puisqu'il a cédé à toutes les exigences du champion du monde 2018, pas uniquement sur l'aspect sportif. Du côté de Doha, on ne veut donc pas perdre la face dans ce dossier et que Kylian Mbappé dicte sa loi au club.

Pour toutes ces raisons et certainement d'autres non révélées par L'Equipe, le Paris Saint-Germain a souhaité que ce soit Kylian Mbappé lui-même qui vienne éteindre l'incendie. L'attaquant du PSG, qui n'a pas échangé avec Nasser Al-Khelaïfi, s'est donc présenté face aux médias dimanche pour que tout rentre dans l'ordre. Le Français, qui veut jouer la carte de l'apaisement, a donc donné sa version des faits pour détendre l'atmosphère. Reste à savoir si Kylian Mbappé a, en son for intérieur, réellement envie de rester où s'il ne sera pas prêt à demander son départ, l'été prochain.