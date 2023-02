PSG : Les blessés reviennent chacun à leur rythme

À quatre jours du déplacement sur la pelouse de l'OM, le Paris Saint-Germain a enregistré plusieurs retours à l'entraînement ce mercredi.

Le Paris Saint-Germain prépare la suite de sa saison. Après un enchaînement de 7 matches en trois semaines, qui a vu les Parisiens perdre trois rencontres consécutives et se faire éliminer de la Coupe de France, les joueurs de Christophe Galtier disposent enfin d'une semaine de repos complet avant le déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille dimanche soir. L'occasion pour Kylian Mbappé de se reposer mentalement et physiquement.

Plusieurs retours en défense

Et aux blessés de se rétablir. Au cours des dernières semaines, l'effectif du PSG a été amoindri par plusieurs blessures, mais les retours commencent doucement à se cumuler. C'est le cas de Nuno Mendes, qui souffre d'une contusion au genou et qui devrait reprendre l'entraînement cette semaine, sa présence contre l'OM n'est pas menacée.

Toujours en défense, Marquinhos, qui était blessé à la cuisse depuis le match aller contre le Bayern Munich (0-1), et Nordi Mukiélé, touché à l'ischio depuis plus d'un mois, étaient tous les deux de retour à l'entraînement ce mercredi. Enfin, Renato Sanches a repris l'entraînement de façon individuelle et a fait de la course.

Le retour de Neymar n'est évidemment pas d'actualité, lui qui devrait manquer le match retour à Munich le 8 mars tandis qu'Achraf Hakimi pourrait finalement être disponible pour le Classique dimanche.