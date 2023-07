PSG : Leonardo démonte Mbappé et l'invite à partir

L'ancien directeur sportif du PSG n'a pas été tendre avec l'international français.

Le cas Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler. Entre son refus de prolonger avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024, les rumeurs de transfert au Real Madrid et ses récentes déclarations envers son club, le champion du monde 2018 a tendance à agacer certains amateurs de football, mais également certains de ses acteurs. C'est notamment le cas de l'ancien directeur sportif du club de la capitale, Leonardo.

Pour Leonardo, Mbappé doit partir

Le Brésilien s'est confié dans un entretien accordé à L'Équipe et a exprimé sa pensée vis-à-vis de la situation du natif de Bondy. Pas tendre dans ses propos, il a même suggéré qu'il était temps pour lui de quitter le PSG. "Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière", a-t-il sèchement déclaré. Prenant l'exemple des autres grandes équipes, Leonardo a expliqué qu'il était tout à fait possible de remporter la Ligue des Champions sans avoir Mbappé dans ses rangs. "Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu'il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions, aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui".

Dans la foulée, Leo est même allé plus loin et a simplement évoqué les qualités et défauts de Kylian Mbappé qui, selon lui, ne correspondent pas avec ceux d'un grand leader. "Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui".