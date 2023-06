PSG – Leonardo défend Messi et tacle Mbappé

Directeur sportif du PSG à deux reprises, Leonardo s'est exprimé sur le départ de Lionel Messi en le défendant avant de critiquer Kylian Mbappé.

On le savait adepte des grandes déclarations et un brin rancunier, on le sait désormais capable de tacler quelqu'un en en défendant un autre. Leonardo, ancien directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013 puis entre 2019 et 2022, s'est confié dans les colonnes du Corriere della Sera et il ne s'est pas privé pour aborder le départ de Lionel Messi du PSG. Car si il a défendu l'Argentin, il en a profité pour tacler, sans les nommer, Kylian Mbappé et Luis Campos.

Leonardo tacle Mbappé en défendant Messi

On le sait, cela n'a jamais été le grand amour entre Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, et Kylian Mbappé, tête de proue du vestiaire parisien. D'autant plus depuis le départ du dirigeant qui tacle son ancien club à tout va. Dans les colonnes du Corriere della Sera, le Brésilien a même rigolé de la situation actuelle des Parisiens : « Que dit déjà la célèbre blague? Avec moi, c'est difficile, mais sans moi, c'est impossible [rires]. »

Il a poursuivi sur le départ de Lionel Messi, qu'il avait attiré à Paris : « Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Leo est une personne extraordinaire et un champion digne d'entrer dans l'Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de concilier au mieux famille et travail. » Leonardo a ensuite tenu à défendre l'Argentin, tout en taclant Kylian Mbappé, avec qui il s'était pris la tête à plusieurs reprises : « Si vous partez à la guerre avec Leo, vous ne risquez pas de mourir seul. Avec d'autres, si. » Luis Campos, qui n'a pas réussi à conserver Messi, appréciera également.