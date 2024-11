PSG - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et Lens s’affrontent, samedi, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les chocs s’enchainent dans le championnat français cette saison. La dixième journée de Ligue 1 s’est ouverte avec les duels Monaco – Angers et Lille – Lyon. Un épisode qui va se poursuivre samedi avec une affiche alléchante entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Deux équipes sur des dynamiques différentes ces dernières semaines.

Le PSG veut continuer sur sa lancée

Le PSG a retrouvé le sourire. Critiqué pour ses dernières performances mitigées, le club parisien s’est remis la tête à l’endroit avec une victoire de prestige contre l’OM, dimanche dernier (0-3). Une dynamique sur laquelle les hommes de Luis Enrique souhaitent continuer fa ce à Lens, ce samedi. Désormais seul leader de Ligue 1, le PSG (1er, 23 pts) pourrait s’envoler en tête du classement en cas de victoire contre les Sang et Or. Ce qui permettrait également aux Parisiens de se mettre dans les meilleures dispositions avant le choc face à l’Atlético Madrid, mercredi, en Ligue des Champions.

Lens veut réaliser son match référence

Du côté de Lens, la dynamique n’est pas la même. Roi des nuls (5 en 9 matchs), le club lensois a du mal à gagner face aux cadors de Ligue 1 cette saison. Les Sang et Or restent d’ailleurs sur une défaite dans le derby du Nord face à Lille lors de la journée précédente (0-2). Un bilan moins reluisant pour Lens (5e, 14 pts) qui devra faire un bon résultat face au PSG afin de rester au contact de ses concurrents dans la course au titre. Une tâche qui s’annonce compliquée pour Will Still et ses hommes.

Horaire et lieu du match

PSG – Lens

10e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 17h française

Les compos probables du match PSG - Lens

PSG : Donnarumma ; Hakimi, Skriniar, Pacho, Nuno Mendes ; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Dembélé, Asensio, Barcola

Lens : Samba – Khusanov, Danso, Gradit – Frankowski, Mendy, Diouf, Chavez – Thomasson – Sotoca, Nzola

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Lens ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens sera à suivre ce samedi 02 novembre 2024 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.