PSG-Leipzig : Mbappé s'explique sur le penalty laissé à Messi

Découvrez les réactions des joueurs après la rencontre entre le PSG et Leipzig.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, au micro de Canal+ :

Sur le match : « C'était difficile, tous les matches le sont en Ligue des champions. On gagne devant notre public. Il y a eu des bonnes choses, d'autres un peu moins mais quand on joue contre des bonnes équipes il y en a toujours. »

Un résultat chanceux ? : « Non. La chance, on la provoque, ça n'existe pas dans ce genre de match. La C1, c'est les meilleures équipes du monde. On a eu de bonnes séquences de jeu, après dans la gestion des temps faibles on aurait pu mieux procéder. »

Sur le penalty laissé à Messi : « C'est normal. C'est le respect. C'est le meilleur joueur du monde, c'est un privilège de jouer avec lui. Sur le 2e, on a échangé, il m'a dit de le prendre. »

Marquinhos, défenseur du PSG, au micro de RMC Sport :

Sur le résultat : « Paris gagne, c'est le plus important. Il faut souffrir, il n'y a pas de cadeau dans le foot. On savait qu'il n'y aurait pas de matchs faciles. Il faut qu'on arrive à s'en sortir, savoir gagner ainsi. L'essentiel, c'est la victoire, de gagner en confiance et de l'expérience. »

L'article continue ci-dessous

Sur la prestation de Mbappé : « C'est génial d'avoir un joueur comme ça. C'est un joueur très important dans l'équipe. Un joueur de grands matches. C'est très important de l'avoir frais, avec de la confiance. Il nous aide sur le terrain, c'est très bien pour nous qu'il soit là. »

Sur le passage à trois défenseurs axiaux pendant le match : « Le coach a bien vu le schéma de jeu. C'était difficile de presser, et on souffrait avec les latéraux de Leipzig qui étaient très haut. On a souffert sur les deux buts, avec leur latéral très haut. Ils étaient toujours en supériorité. Le changement nous a permis d'avoir permis plus de sécurité derrière. »

Sur le style de jeu en contre : « Il faut savoir jouer avec ça aussi. Ce n'était pas vraiment la stratégie de jeu, mais on a des joueurs de qualité devant. Si on arrive à bien défendre, on peut s'en sortir. Leipzig, quand ils perdent le ballon, ils sont tous devant. Il faut avoir plus de possibilités dans les stratégies. Face aux blocs bas, il faut trouver les espaces. »