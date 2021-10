PSG-Leipzig : Marco Verratti espère du changement

Comme Mbappé, Marco Verratti estime que le PSG doit s’améliorer collectivement s’il veut espérer décrocher la Ligue des Champions.

Sept points en trois matches. A mi-parcours, la campagne du PSG en Ligue des Champions ressemble presque à un sans-faute avec notamment celle belle victoire contre Manchester City, lors de la 2eme journée. Un succès qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de compter un point d’avance sur les Citizens en tête du groupe A.

Si sur le plan comptable, cette Ligue des Champions est pour le moment réussie, sur le terrain, le constat est tout autre, comme l’a prouvé la victoire poussive contre le RB Leipzig, mardi soir.

Bousculé par le club allemand, le PSG a dû s’en remettre une fois de plus à ses individualités pour se sortir d’un mauvais pas. En l’absence de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont occupés des travaux.

Un point positif pour le club parisien mais qui ne doit pas faire oublier les errements collectifs aperçus depuis le début de la saison et encore une fois au Parc des Princes. Face à la pression continue de Leipzig, Pochettino a d’ailleurs dû revoir ses plans avec un passage à trois défenseurs centraux avec l’entrée de Danilo Pereira, à l’heure de jeu quand le PSG était encore mené 2-1.

Une réorganisation tactique qui a eu le mérite de stabiliser l’équilibre parisien mais la partition finale laisse encore à désirer. Les joueur en sont conscients, comme l’a rappelé Mbappé, suivi dans son analyse par Marco Verratti.

"C’est le football d’aujourd’hui. Ça ne suffit pas d’avoir des grands joueurs, a réagi Marco Verratti sur beIN SPORTS. Toute l’équipe est composée de grands joueurs, des champions du monde, des joueurs qui ont gagné beaucoup de Ligue des champions. Tout le monde est fort. Mais l’équipe qui va gagner, à la fin, c’est celle qui a le meilleur collectif. Et c’est ça qu’on doit trouver le plus vite possible. Être plus costauds, être encore mieux avec le ballon."

En poste depuis dix mois, Mauricio Pochettino n’a toujours pas trouvé la bonne formule. Pour le moment, le PSG s’en remet à ses individualités et gagne. Mais, il en faudra certainement plus pour soulever la première C1 du club.