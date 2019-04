PSG, le salaire de Tuchel rehaussé de 50%

Avec sa prolongation de contrat récente, le coach allemand a vu son salaire au PSG passer de 5 à 7,5M€.

La fin de la première saison de Thomas Tuchel au PSG est compliquée et c'est un doux euphémisme que de le relever. Toutefois, sur le plan financier, ça ne peut pas aller mieux pour le technicien allemand en ce moment. Et pour cause; avec la prolongation de contrat qu'il a paraphée récemment, l'entraineur parisien a vu ses émoluments bondir de 5 à 7,5M€. Soit une augmentation substantielle de 50%.

C'est le quotidien L'Equipe qui révèle cette information dans son édition de mardi, précisant qu'avec un salaire mensuel de l'ordre de 625000€ bruts il fait désormais partie des techniciens les mieux rémunérés de l'Europe. D'autre part, il n'est pas loin de la retribution XXL dont profitait Laurent Blanc durant ces derniers mois dans la capitale française (700000€).

La prolongation de Tuchel n'a pas encore été officialisée par le club, mais ce n'est qu'une question de temps. Cela fait déjà un mois que les différentes parties sont tombées d'accord pour une poursuite de leur collaboration et ce indépendemment des résultats enregistrés fin de saison.

Pas à l'abri d'un licenciement pour autant

Et Tuchel a été bien inspiré de s'assoeir à la table des négociations avant l'épilogue de l'exercice puisqu'il a assuré le strict minimum en terme de trophées conquis, avec seul le titre national assuré. Après l'élimination précoce en Ligue des Champions, le PSG a laissé filer samedi la Coupe de France en perdant en finale contre Rennes. L'équipe francilienne achève d'ailleurs une campagne sans coupe nationale glanée pour la première fois depuis 2012.

Tuchel est aujourd'hui lié à Paris jusqu'en 2021 et avec un contrat en béton donc. Toutefois, cela ne le prémunise pas contre un limogeage, même précoce, et l'exemple de Blanc le prouve parfaitement. Le Cévenol avait été viré à peine deux mois après avoir apposé sa signature sur un nouveau bail. S'il ne remonte pas la peine et retrouve grâce auprès de ses employeurs, l'ancien coach de Dortmund pourrait donc vite se retrouver sur la sellette.