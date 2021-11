PSG, le salaire de Sergio Ramos dévoilé

L’attente est longue, même trop longue pour certains au PSG. Quatre mois après avoir signer un contrat de deux ans avec le club parisien, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs parisiennes.





Arrivé avec des pépins physiques et notamment une opération du genou début 2021 qui ne se serait pas aussi bien passée que prévue, le défenseur central espagnol a multiplié les soucis musculaires, notamment au genou. De quoi repousser ses débuts avec le PSG mais le bout du tunnel semble se rapprocher.





Moins bien payé que Donnarumma





Mardi, l’ancien capitaine du Real Madrid a participé à l’entraînement collectif du PSG, privé de nombreux de ses internationaux. Une séance qu’il a suivie jusqu’à son terme, au contraire des fois précédentes.





Cette avancée doit redonner le sourire à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui étaient fiers d’avoir ramené un tel monument dans la capitale mais qui commençaient à perdre patience.





«Sergio Ramos, c'est la presse espagnole qui joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul alors vous les aidez. Mais ce n'est pas comme ça, on est en chemin, on savait tout. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, on sait ce qu'il se passe.»





Ramos doit prouver sur le terrain





Il faut dire que le PSG n’a pas hésité à mettre les moyens pour convaincre Sergio Ramos de rejoindre le club. Alors que le Real Madrid ne souhaitait pas lui offrir deux ans de contrat à 35 ans, Paris n’a pas hésité à le faire.





L'article continue ci-dessous

Arrivé libre, l’Espagnol a pu négocier son contrat et son salaire chez les vice-champions de France. Et malgré son âge avancé et les interrogations sur son physique, Al-Khelaïfi n’a pas hésité à offrir six millions d’euros nets annuels au champion du monde 2010, d’après L’Equipe.





Des émoluments qui placent Ramos dans le panier haut du vestiaire parisien, mais derrière celui de Gianluigi Donnarumma, lui aussi arrivé libre, et surtout loin ceux qu’il touchait à Madrid. Reste maintenant à prouver sur le terrain que Sergio Ramos reste bien une référence mondiale.