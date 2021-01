PSG - Le maillot fourth dévoilé

Ce vendredi, le PSG a dévoilé sa nouvelle collaboration avec Jordan Brand, et le maillot fourth qui en est issu.

C’était attendu, c’est désormais officiel : oui, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont effectivement sorti une nouvelle collaboration ce vendredi.

Le PSG et Jordan remettent ça #PSGxJordan !



Vous validez le nouveau maillot fourth parisien ? pic.twitter.com/QdtSdEjNsg — Goal France (@GoalFrance) January 29, 2021

Le club de la capitale l’a annoncé en grandes pompes sur les réseaux sociaux ce jour, même si quelques photographies avaient fuité au cours des derniers jours.

Le maillot "match" à 140 €, le "stadium" à 90 €

Et notamment pour le maillot fourth, teinté de rose et de violet, lequel n’a finalement surpris personne ce vendredi. On ne peut plus "marketing", celui-ci est accompagné au sein de la collection par une multitude de tenues et d’accessoires.

Il y a bien évidemment le maillot "match" à 140 € pour les adultes ainsi que le "stadium" à 90 €, mais les amoureux du PSG pourront également se procurer t-shirts, sweats, ballons, tenues de match et autres accessoires comme des masques.

Niveau communication, le PSG parle d’un maillot "visionnaire inspiré par la voie lactée". Il symbolise "l'esprit du Paris Saint-Germain d'incarner le premier club de la nouvelle génération" et souligne "la volonté d'un club qui ose, un club avant-gardiste et précurseur". Des avis ?