PSG : le jour où Paredes a rendu Messi complètement fou

Lors d'un match avec le PSG contre le Barça, Paredes avait eu des mots très mal digérés par son capitaine en sélection...

Leandro Paredes a révélé qu'il avait blessé Lionel Messi lors d'un match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, au point de rendre fou son partenaire en sélection argentine. L'incident en question s'est produit lors d'un huitième de finale européen en 2021, le PSG l'ayant emporté 4-1 au match aller d'une rencontre très relevée, au cours de laquelle Messi avait ouvert le score sur pénalty pour le Barça.

Que s'est-il passé entre Paredes et Messi ?

L'article continue ci-dessous

Paredes a fait un commentaire en passant à ses coéquipiers pendant cette rencontre, mais ses mots ont été entendus par le septuple Ballon d'Or, qui n'a pas digéré du tout... Paredes a révélé à Caja Negra qu'il s'était attiré les foudres de son illustre compatriote lors d'un affrontement en C1. "Il s'est mis en colère, parce que j'avais fait un commentaire à mes coéquipiers et il m'a entendu, et il s'est mis en colère. Il s'est mis très en colère. Il m'a mis en colère. C'était mauvais. Il voulait me tuer et je voulais rentrer à la maison", a-t-il confié.

Messi avait-il une dent contre Paredes ?

Alors que Messi a perdu son sang-froid dans le feu de la compétition, tout problème entre lui et Paredes a été rapidement balayé sous le tapis. Le milieu de terrain qui a rejoint le PSG en provenance du Zénith lors de la fenêtre de transfert de janvier 2019 a poursuivi en évoquant sa rencontre suivante avec le capitaine de l'Argentine. "Après, je l'ai vu en équipe nationale et il a agi comme si rien ne s'était passé. Il m'a montré comment il est en tant que personne. La relation a continué comme avant. Maintenant, quand la conversation revient, nous en parlons et nous en rions, mais il était vraiment en colère à l'époque - il voulait me tuer !" .