PSG : le dossier Mbappé pas définitivement clos ?

L’histoire d’amour commencée il y a plus de quatre ans entre le PSG et Kylian Mbappé va-t-elle vraiment prendre fin en juin prochain ? Depuis neuf jours, l’attaquant parisien est libre de signer où il le souhaite pour la saison prochaine. Bien évidemment, tous les regards se dirigent du côté du Real Madrid mais la partie semble plus complexe qu’annoncée.

Après avoir fait part de ses envies d’ailleurs à ses dirigeants l’été dernier, Mbappé a été plus discret sur son avenir avant de laisser entendre qu’aucune décision ne sera prise rapidement.

Zidane n’y changera rien

Il faut dire que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et une double confrontation contre le Real a quelque peu bousculé l’ordre établi. Rien ne sera rendu public avec cet affrontement et d’après les informations du Le Parisien, le PSG n’a toujours pas abandonné l’idée de prolonger sa star.

Malgré les petites tensions des derniers mois suite à la volonté de Mbappé de partir, le clan du natif de Bondy et les dirigeants parisiens continuent de discuter dans le calme sur les bases d’une possible prolongation. Mais à en croire le quotidien parisien, Kylian Mbappé n’a pas tranché "ni dans le sens d’un départ, ni dans le sens d’une prolongation".

Un 8eme de finale crucial pour Mbappé

Une qualification face au Real Madrid pourrait faire pencher la balance en faveur du PSG tout comme une élimination précipiterait sûrement la décision du champion du monde 2018. Depuis le passage à la nouvelle année, Kylian Mbappé sait qu’il est en position de force et qu’il a toutes les cartes en main. Rien ne sert donc de se précipiter et son clan l’a bien compris.

Pendant que le Real Madrid avec qui "aucune négociation secrète n’a été entamée" attend patiemment son tour, le PSG continue de travailler d’arrache pied pour convaincre son joyau de poursuivre l’aventure même avec un contrat court. De quoi convaincre le troisième meilleur buteur de l’histoire du club ?

En attendant, Kylian Mbappé se concentre sur le terrain et aura à coeur de prouver une fois de plus son importance dans le choc contre l’OL, match où seront encore absents Lionel Messi et Neymar.