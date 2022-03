PSG : Le CUP demande la démission de la direction du club

Les ultras du PSG étaient en colère depuis plusieurs semaines, et ce n'est pas la récente sortie de route du club en Ligue des champions face au Real Madrid qui va calmer les esprits.

"La situation nécessite une réorganisation complète du club"

Pire, le Collectif Ultras Paris s'est fendu d'un communiqué ce samedi, réclamant notamment la démission de la direction du club, à commencer par Nasser Al-Khelaifi.

"Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaïfi, il n'y a ici rien de personnel mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation", peut-on lire dans le message publié par les fans.

"La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président."

L'accueil de l'équipe promet d'être glacial lors de la réception de Bordeaux, ce dimanche pour le retour du championnat.

"Nous demandons à tous les amoureux du club présents de s'unir à nos actions sans violence", espère le CUP.

Effectif, attitude, identité du club... Les problèmes sont nombreux

Les problèmes pointés du doigt par les supporters parisiens sont nombreux, du manque de projet de jeu à la politique de recrutement en passant par un manque de respect de l'identité du club.

"Comment avoir un véritable projet de jeu quand ton effectif n'est qu'un empilement de "stars" peu ou pas complémentaires ?", interrogent-ils notamment.

"Comment sentir la force immuable de l'histoire de ton club quand tes couleurs sont alternativement noires, fuchsias, roses, jaunes... ?

"Comment avoir l'envie de tout renverser pour le peuple de Paris quand tu te contentes bien souvent de le saluer du point de penalty et que tu as été plus souvent à la Fashion Week qu'à une rencontre avec les représentants de tes propres supporters ?"