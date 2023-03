PSG : le cri du coeur de Daniel Riolo

L'éditorialiste de l'After Foot a poussé un énorme coup de gueule à l'encontre du PSG après l'élimination contre le Bayern Munich.

Bis repetita, comme chaque année ou presque, le PSG sort prématurément de la Ligue des champions et a nourrit la frustration de ses supporters. Le club de la capitale est passé totalement à côté de son rendez-vous à Munich et s'est incliné sans avoir joué le coup à fond. Supporter assumé du PSG, Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule, une sorte de cri du coeur, sur RMC après la nouvelle déception pour le champion de France en titre.

"Le problème, c'est comment tu perds"

"La défaite ce n'est pas un problème, il n'y a qu'une seule équipe qui va gagner la Ligue des champions. Le problème c'est comment tu perds. Quand tu es supporter du PSG tu vois année après année qu'on te fait croire des choses, qu'il ne faut pas toucher à Neymar, que c'est une bonne idée de prendre Messi...", a lancé Daniel Riolo.

"Qu'on te dise c'est formidable de prendre Ramos alors qu'il est cramé, que c'est formidable de prendre Donnarumma alors que tu avais Navas, que c'est génial de croire qu'une tactique de football repose sur Kylian et que lui et sa famille vont décider de prendre Luis Campos et que c'est une bonne idée", a ajouté la voix de l'After Foot.

"Le PSG est la honte de l'Europe"

Daniel Riolo en a mis plein la tête à l'ensemble du PSG : "Que ce dernier se dise que c'est une bonne idée de prendre Christophe Galtier parce qu'un entraîneur qui n'a jamais joué un huitième de Ligue des champions c'est bien pour le PSG... Au bout d'un moment, quand tu es supporters du PSG et que tu encaisses tout ça, qu'on entretient de fausses idées, de faux espoirs... Tu exploses !"

"J'en ai marre, je craque c'est mon club. On débriefe plus qu'un match de football ce soir, on débriefe un club qui est devenu la honte de l'Europe ! Pour ne pas être énervé ce soir, il faut être résigné. On ne peut pas accepter toutes les réflexions qui ont mené à cette énième défaite. Messi, Neymar, Verratti on ne peut pas continuer. Marquinhos flippe, il ne peut plus jouer au football. Ces mecs sont usés !", a conclu Daniel Riolo.

Nul doute que ce nouveau revers et ce nouvel échec du Paris Saint-Germain va laisser des traces. De nombreuses questions vont se poser dans les prochaines semaines à commencer par l'avenir de Christophe Galtier sur le banc, mais aussi celui de Kylian Mbappé, probablement lassé de sortir aussi tôt chaque année de la Ligue des champions.