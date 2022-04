Le PSG lance la deuxième saison du Club Tour

Mis en place pour la première fois pendant le confinement, le Club Tour a pour objectif de renforcer les liens entre le Paris Saint-Germain et l'ensemble des clubs d'Ile-de-France.

Pendant les deux semaines des vacances scolaires de printemps, du 25 avril au 6 mai 2022, dix clubs de la région accueilleront à tour de rôle les équipes du Club Tour. Tous ont en commun de proposer des sections féminine et masculine : le Cergy Pontoise FC, l'US Torcy, l'AS Choisy Le Roi, l'Évry FC, l'ESBF Bouafle Football, le PUC (Paris Université Club), le FC Franconville, l'AS Poissy Football, le Noisy le Grand FC ainsi qu'un dixième club à venir.

Plus de 100 jeunes footballeuses et footballeurs par jour, soit un millier en tout, auront la chance de prendre part aux activités. Ils participeront à différents ateliers puis à un entrainement collectif développé spécialement pour l'occasion par les équipes du centre de formation du Paris Saint-Germain. À la fin des sessions, les enfants repartiront avec des de nombreux cadeaux estampillés PSG : un maillot d'entraînement, un sac de sport, des cartes de joueurs signées ainsi qu'un livret rempli de bons conseils, dont ceux du staff médical parisien.

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le PSG est devenu un club de référence en matière de formation. Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, sur les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, huit d'entre eux avaient été formés au Paris Saint-Germain et quatorze étaient nés en Île-de-France.

« Un peu plus de 480 joueurs ont porté un jour le maillot Rouge et Bleu en match officiel. Parmi eux, 25% ont été formés au club. Cette proportion significative est un signe parmi d'autres que le Paris Saint-Germain a toujours vécu en osmose avec l'Ile-de-France, cette région qui peut brandir bien haut son étendard : l'un des plus grands bassins de footballeurs au monde, avec l'État de São Paulo, au Brésil », a expliqué Victoriano Melero, secrétaire général du Paris Saint-Germain à l'occasion du lancement du Club Tour.