PSG, l'agent de Nsoki ouvre la porte à un départ

Grand espoir du PSG, Stanley Nsoki ronge son frein. L'un de ses agents a tapé du poing sur la table ouvrant la porte à un départ l'été prochain.

Kinglsey Coman, Odsonne Edouard, Yacine Adli, Timothy Weah, les "Titis" Parisiens sont nombreux à avoir décidé de quitter le club de la capitale pour prendre leur envol et continuer leur progression. Stanley Nsoki fait partie des rares à avoir, pour le moment, décidé de rester et se battre afin d'obtenir sa place en équipe première. Le défenseur de 19 ans veut suivre un parcours similaire à ceux de Presnel Kimpembe, Alphonse Aréola ou encore Adrien Rabiot, qui après avoir fait leurs classes au club, se sont imposés en équipe première.

Pourtant, Stanley Nsoki aurait pu quitter le club de la capitale l'été dernier. En effet, le défenseur du PSG était courtisé par l' qui cherchait une doublure à Jordan Amavi au poste de latéral gauche et voulait se faire prêter le jeune parisien. Resté au PSG, Stanley Nsoki a eu la chance de faire ses débuts en face à l'OM le 28 octobre dernier profitant de la blessure de Thiago Silva et de la suspension de Presnel Kimpembe, mais depuis 2019, alors qu'il avait brillé face à l'OM, le défenseur ronge son frein et n'a joué que quatre fois.

"Nsoki est mis de côté"

La situation commencerait à agacer le défenseur du PSG. Selon les informations du Parisien, le natif de Poissy, frustré après s’être échauffé sans être rentré face à , aurait eu un échange tendu avec membre du staff. Encensé après son match face à l'OM, apparu à quatorze reprises lors de la phase aller, Stanley Nsoki, touché aux adducteurs fin février, joue beaucoup moins et réfléchit désormais à son avenir.

L'article continue ci-dessous

Au micro de RMC, Dadi Mayuma, l’un des deux conseillers du latéral de 20 ans, a ouvert la porte à un départ l'été prochain : "Stanley ne joue plus depuis un moment. Vous comprenez que sa situation n’est pas simple. Quand vous êtes un jeune joueur au PSG, de plus formé au club, c’est difficile de se faire une place. Stanley le sait et reste très lucide là-dessus. Le club lui a montré qu’il croyait en lui (14 matches cette saison) et nous pensons que c’est toujours le cas".

"Mais cela fait un moment qu’il ne joue pas, plus une minute, alors que le championnat est gagné… Stanley est mis de côté, donc c’est normal de se poser des questions. Un départ cet été ? C’est une question pour le . Une carrière est faite de mouvements. Un joueur peut rester dans son club ou partir dans un autre. Nous avons de bons rapports avec la direction parisienne et la meilleure solution sera trouvée cet été pour Stanley", a conclu le représentant de Nsoki.