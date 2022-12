PSG : La relation Messi-Mbappé ? Jean-Michel Larqué a des doutes

Après les célébrations provocatrices de l'Argentine à l'encontre de Kylian Mbappé, le retour de Lionel Messi à Paris sera scruté de près.

Kylian Mbappé a les oreilles qui sifflent depuis dimanche. Auteur d'un triplé en finale de la Coupe du monde, le Français a été contraint de s'incliner face à l'Argentine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains joueurs et supporters de l'Albiceleste ne le portent pas dans leur coeur. Avec en tête de gondole : Emiliano Martinez.

"On veut du mal à Mbappé"

Le gardien de l'Argentine fait beaucoup parler de lui pour ses pitreries et ses gestes déplacés depuis le sacre de l'Argentine. Mais surtout, Emiliano Martinez a une dent contre Kylian Mbappé. Lors du défilé du bus, le gardien d'Aston Villa est apparu avec une poupée vaudoue de Kylian Mbappé qu'il dorlotait dans ses bras pour chambrer l'attaquant du Paris Saint-Germain, le tout sous les yeux de Lionel Messi présent à ses côtés.

Et forcément, cela inquiète. Que doit penser Kylian Mbappé d'un tel agissement le tout sous les yeux d'un de ses coéquipiers qui ne fait rien pour empêcher cela ? Très certainement rien de bon. Et cela pourrait avoir des incidences lors du retour de Lionel Messi dans le vestiaire parisien. Au micro de RMC, Jean-Michel Larqué a avoué que cela risque d'avoir une incidence sur les relations entre les deux attaquants du PSG.

"Cela va rejaillir sur la relation Messi-Mbappé"

"Oui la relation entre Mbappé et Messi peut se tendre, parce c'est fort comme geste ce qu'à fait Martinez. J'imagine qu'il ne l'a pas mis sur une petite plaquette et qu'il lui a mis des épingles. Des personnes, bien intentionnées, ont raconté le signe que cela veut dire dans certains rites. On veut du mal, on jette un sort sur Kylian Mbappé", a analysé l'ancien joueur de l'ASSE.

"L'air de dire : ce serait bien que pour la prochaine Coupe du monde Kylian Mbappé soit opéré des deux genoux pour rupture des ligaments. Dans son fort intérieur à Martinez, ce serait une bonne chose et c'est peut-être le voeux qu'il a prononcé. Imaginez avoir une poupée de votre pire adversaire dans vos bras et de lui souhaiter du mal. Cela dépasse l'entendement", a ajouté Jean-Michel Larqué.

"C'est sûr que ça va rejaillir sur Lionel Messi ! Je pense que Kylian Mbappé va lui demander des explications, il va lui demander pourquoi en tant que capitaine de la sélection, il ne lui a pas enlevé la poupée des mains. Moi si j'ai un coéquipier qui me fait ça quand je suis joueur à Saint-Etienne et capitaine de l'équipe, la poupée, il ne va pas la garder longtemps dans les bras !", a conclu le consultant RMC Sport. Nul doute que les deux hommes risquent, à minima, d'avoir une conversation pour mettre les choses au clair après cet évènement.