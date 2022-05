PSG : La presse espagnole très en colère contre Mbappé

Manque de classe, parole non respectée ou même trahison : la presse sportive madrilène s'est montré unanime pour condamner la décision de Kylian Mbappé de poursuivre l'aventure sous les couleurs du PSG.

"Sa propre perte"

Un choix très attendu depuis de longues semaines et officialisé samedi soir, quelques minutes avant le coup d'envoi de PSG-Metz, devant un Parc des Princes aux anges.

Du côté de Madrid en revanche, l'heure n'était pas du tout à la fête, alors que la venue du prodige de Bondy ne faisait guère de doutes pour de nombreux médias.

"Il faut beaucoup de classe pour jouer à Madrid", titre ainsi Marca ce dimanche, avant de se montrer on ne peut plus clair : "Mbappé trahit le club merengue et renouvelle avec le PSG".

#LaPortada 🗞 'Hace falta mucha clase para jugar en el Madrid' pic.twitter.com/YWmQgPst4R — MARCA (@marca) May 21, 2022

L'autre quotidien sportif madridista, As, est encore plus dur avec le champion du monde, titrant "El se lo pierde" (sa propre perte, en VF). "Mbappé préfère l'argent du PSG à la légende du Real Madrid", affirme également le journal.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, domingo 22 de mayo



📰 Él se lo pierde pic.twitter.com/9echDzmtSf — Diario AS (@diarioas) May 21, 2022

Il n'y a finalement que du côté des médias catalans que l'on se réjouit de la nouvelle, à l'image de Sport, qui titre : "Ni Haaland ni Mbappé".

"Mbappé n'est pas intéressé par le poids du maillot"

Du côté des supporters également, la pilule a du mal à passer, et beaucoup souhaitent ne jamais voir Mbappé - qui aura 26 ans à l'issue de son nouveau contrat à Paris - rejoindre un jour le Real Madrid.

L'ensemble des médias madrilènes reprochent à Mbappé de ne pas avoir tenu sa parole auprès de Florentino Perez et du club, en informant le président merengue via un simple message Whatsapp dans la journée de samedi.

La question du salaire (et de la prime à la signature) que touchera Mbappé à Paris est également au centre des débats. "Mbappé se fout de l'histoire du Bernabeu et du Real Madrid en Coupe d'Europe. Il n'est pas intéressé par le poids du maillot (...). Ce bon vieux Kylian, la seule chose qu'il a eue en tête pendant les deux ans ou plus qu'a duré le feuilleton, c'est de savoir qui donne le plus", fustige ainsi Sport.

De ce côte-ci des Pyrénées en revanche, le moment est plus joyeux : "France 2-0 Espagne", se permet ainsi L'Equipe, en référence également à la victoire de l'Olympique Lyonnais face au Barça en finale de la Ligue des champions féminine. Une question de points de vue.