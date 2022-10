Jérôme Rothen a donné son point de vue sur la crise traversée par le Paris Saint-Germain et notamment sur la gestion de Nasser Al-Khelaïfi.

Avec trois matches nuls lors de ses trois derniers matches, le PSG n'est pas au mieux sportivement, mais c'est surtout en dehors du terrain que la crise couve au sein du club de la capitale. Ce mardi, à quelques heures du match face à Benfica, le Parisien a annoncé que Mbappé voulait quitter le club, tandis que ce mercredi, c'est Mediapart qui a révélé une supposée campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux notamment à l'encontre de l'international français.

"Nasser est le principal responsable"

Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen a placé Nasser Al-Khelaïfi face à ses responsabilités dans ces affaires et regrette ouvertement que le président du PSG ne prenne pas la parole : "Nasser Al-Khelaïfi est-il le seul responsable ? Bien sûr que non, ce n’est pas le seul. Mais c’est le principal. Quand tu as le titre de président de club, ça veut dire ce que ça veut dire. T’es là pour présider, pour garantir une bonne image de ton club, pour mettre de l’autorité et du respect, choses qui n’existent quasiment pas au Paris Saint-Germain, à tous les niveaux…".

"Ça fait dix ans qu’il est là et dix ans que c’est le bordel, que ce soit en termes de joueurs, d’entraîneurs, de directeurs sportifs… Et là ça continue. On apprend que Campos est très énervé de la situation, qu'on lui met des bâtons dans la roue.. C'est lui le responsable. Il ne peut pas se cacher. Nasser ne parle jamais… C’est Bernardo (le personnage muet dans Zorro) ! Il se passe quelque chose ? ‘C’est pas moi’, ‘Nous on n’a pas fait ça !’ Toi, tu n’as jamais rien fait de toute façon, et tellement tu fais rien, personne ne te respecte en fait", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Al-Khelaïfi est un pantin"

"J'ai eu la chance dans ma carrière de connaître de grands présidents, dont un très grand, Jean-Louis Campora (à l’AS Monaco). Il n’avait pas besoin d’être au club depuis 20, 30 ou 40 ans. Tu savais que, quand tu passais dans son bureau, il y avait du respect, de l’autorité. Quand il rentrait dans un vestiaire, tu entendais une mouche voler. Nasser Al-Khelaïfi est un pantin qui a été posé là il y a quelques années quand les Qataris sont arrivés", a conclu Jérôme Rothen.

L'ancien international français a pris pour exemple la dernière rumeur concernant Kylian Mbappé. Christophe Galtier a forcément été confronté à des questions autour de cette rumeur, répondant notamment : "D’une rumeur on fait une information et d’une information, une déclaration". Dans ce dossier, Jérôme Rothen a déploré que le président du PSG ne prenne pas du tout la parole contrairement à l'entraîneur.

"La réponse de Christophe Galtier est intéressante. Quand la rumeur sort, ouvre ta tronche, ouvre-la ! T’es président, viens défendre ton club, viens défendre ton joueur et si tu ne peux pas défendre ton joueur parce que ça été trop loin, demande à ton joueur de faire une déclaration !", a conclu Jérôme Rothen. Visiblement, l'ancien international français a une opinion très claire concernant Nasser Al-Khelaïfi et elle n'est pas positive du tout.