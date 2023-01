PSG : la forte mise en garde de Jérôme Rothen

Après la défaite du PSG face au Stade Rennais, Jérôme Rothen a affiché son inquiétude pour la suite de la saison.

Battu par Rennes, le PSG est certes champion d'automne mais n'a qu'un très faible avantage sur ses poursuivants après son mois de janvier en demi-teinte et ses faux pas à Lens et à Rennes. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a tiré la sonnette d'alarme concernant le Paris Saint-Germain et a lancé un avertissement au club de la capitale pour la suite de la saison.

"Le titre est en danger"

"Champion avec plus de 90 points? Je pense que si le PSG fait la même deuxième partie de saison, ils seront champions. Mais c’est plus dans le contenu et de ce qu’il se dégage dans les équipes qui suivent... On sent une alchimie dans le groupe à Lens ou dans le groupe à Marseille. J’ai souvent mis en avant le fait que Tudor avait du mal à faire régner des choses intéressantes et positives dans son groupe afin de pousser les joueurs à avoir de résultats dans la durée. Pour l’instant ils sont totalement dans le vrai. Je les félicite là-dessus", a lancé Jérôme Rothen.

L'ancien milieu de terrain du PSG considère que le club de la capitale doit s'inquiéter pour la défense de son titre : "Pour parler du Paris Saint-Germain, oui le titre est en danger. Ils ne dégagent pas de force collective. Et cela depuis X temps et pas uniquement depuis la reprise après la Coupe du monde. Avant aussi il y a eu beaucoup de réussite sur des résultats, sur des victoires, avec une efficacité quasiment à 100% dans les deux surfaces".

"Du mal à trouver un collectif au PSG"

"Cette efficacité l’est moins parce qu’offensivement les joueurs ne sont pas dans leur meilleur état de forme. Contre Rennes, Kylian Mbappé revenait de vacances donc logiquement il était remplaçant. Il devait jouer vingt minutes et à l’arrivée il a joué un peu plus parce que c’était inquiétant. Le niveau de Messi et de Neymar sur le match de Rennes… Il ne sera pas forcément le même, et je leur souhaite, dans trois semaines ou un mois. C’est pour cela qu’il faut être vigilant", a ajouté Jérôme Rothen.

L'ancien international français considère que le problème du PSG est global : "C’est plus dans le collectif, depuis le début de saison, que l’on a du mal à trouver la bonne stratégie du côté du Paris Saint-Germain. Contre Rennes, il y a une défense à trois et cela me reste encore un peu en travers de la gorge. Du point de vue tactique, je pense que Christophe Galtier n’est pas totalement dans le vrai. Surtout, il y a des joueurs qui n’arrivent pas à élever le niveau quand cela devient difficile."

"Quand je dis que le titre peut leur échapper, c’est parce que quand tu les vois jouer contre Lens malgré l’effectif amoindri, ils ont été vraiment bousculés. Contre Monaco, match nul au Parc des Princes, ils se sont fait bousculer. La victoire contre Marseille, au Parc des Princes, ils ont été bousculés. Et derrière il y a la défaite à Rennes. Cela veut dire que sur les quatre équipes qui suivent le Paris Saint-Germain, ils n’ont pas gagné une seule fois sauf celle contre le cours du jeu face à Marseille. C’est inquiétant en terme de contenu contre les grosses équipes", a conclu Jérôme Rothen.