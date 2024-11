PSG, la décision forte de Désiré Doué pour son avenir

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

En manque de temps de jeu au PSG, Désiré Doué a pris une décision importante pour son avenir, ces dernières heures.

Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain enchainait une nouvelle victoire en Ligue 1 lors de son duel contre Toulouse (3-0). Une rencontre qui a permis à Désiré Doué de grappiller quelques minutes cette saison. Mais le joueur en veut plus et a dû prendre une décision importante pour son avenir.

Mécontent de son temps de jeu, Désiré Doué ne veut pas quitter le PSG

Il était l’une des grandes attractions du dernier mercato estival. Révélation du Stade Rennais, Désiré Doué croulait sous les offres sur le marché des transferts. C’est finalement le PSG qui a raflé la mise en arrachant le joueur pour un montant de 50 millions d’euros au nez et à la barbe du Bayern Munich ou encore de Tottenham. Cependant, trois mois après son arrivée, Désiré Doué ne semble pas heureux dans la capitale française. Comme rapporté par Sky Sports ce dimanche, l’international espoirs français est mécontent de son temps de jeu, lui qui cumule seulement 483 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison. Une situation qui a obligé le jeune attaquant de 19 ans à réfléchir à son avenir au PSG.

Les 483 minutes de Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain sont réparties sur 13 matchs dont 4 titularisations. Relégué dans la hiérarchie par Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé, l’ancien rennais ira-t-il chercher du temps de jeu ailleurs ? Non, répond Sky Sports qui indique que Désiré Doué ne pense en aucun cas à un départ du PSG. Le média précise même qu’un prêt n’est pas l’ordre du jour pour le joueur cet hiver. Désiré Doué, en dépit de son temps de jeu limité, compte donc rester dans la capitale française et convaincre Luis Enrique de lui donner plus d’opportunités.