PSG, l’incroyable rêve de Ramos

Devenu un joueur majeur du PSG cette saison, Sergio Ramos se veut ambitieux et ne se fixe pas de limite.

On ne l’attendait presque plus ! Après une première année de galère à traîner une blessure au mollet qui ne lui a permis de jouer que 13 matches sous le maillot du PSG, Sergio Ramos s’affirme enfin comme un taulier en défense et un leader du vestiaire parisien. Débarrassé de ses pépins physiques, l’international espagnol (180 sélections, 23 buts) s’est installé dans la défense à trois de Christophe Galtier, dont il est l’un des joueurs les plus utilisés cette saison.

Ramos veut disputer la Coupe du Monde

Et avec ce regain de forme, l’ancien capitaine du Real Madrid est de nouveau légitime à rêver et à afficher de belles ambitions. Non sélectionné avec l’Espagne depuis un an et demi, le champion du Monde 2010, joueur le plus sélectionné de l’histoire de la Roja, se verrait bien disputer le 5ème Mondial de sa carrière au Qatar.

« Continuer à jouer au meilleur niveau »

En conférence de presse ce mardi, il n’a pas caché son ambition. « Tout le monde sait ce que cela signifie pour moi de défendre les couleurs de mon pays. Après une saison compliquée à cause des blessures, je me sens très bien de nouveau, je rejoue et je suis disponible. J’espère revenir en sélection et je rêve de la Coupe du Monde. Mais il faut attendre et continuer à jouer au meilleur niveau pour convaincre le sélectionneur », a confié le défenseur de 36 ans.

Le joueur parisien a de quoi espérer puisqu’il fait partie d’une liste (très) élargie de 55 joueurs présélectionnés par Luis Enrique pour le voyage au Qatar. Dans le Groupe E, les champions du monde 2010 débuteront leur tournoi le 23 novembre face au Costa Rica avant de défier l’Allemagne et le Japon.