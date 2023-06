PSG : l'énigmatique message de José Mourinho sur son avenir

José Mourinho a donné un indice énigmatique sur son avenir après la défaite de la Roma en finale de la Ligue Europa contre Séville mercredi.

Mourinho a perdu une finale européenne pour la première fois de sa carrière contre le club espagnol, la Roma ayant été battue 4-1 aux tirs au but après un match nul 1-1 en 120 minutes. Au lendemain de la défaite, Mourinho a laissé entendre qu'il "méritait plus" et qu'il informerait la Roma s'il entamait des discussions avec un autre club, alors qu'il est lié au PSG, même s'il affirme qu'il aimerait rester.

"Je veux des garanties"

Mourinho a déclaré à Sky Italy après la défaite (via CBS) : "Je veux rester à la Roma, mais mes joueurs méritent plus et moi aussi. Je suis un peu fatigué d'être un entraîneur, un homme de communication, le visage du club qui dit que nous avons été volés après chaque match. Je suis fatigué d'agir sur tous les fronts".

"Je veux me battre pour plus, je veux des garanties (…) Je veux rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. L'année prochaine, nous ne jouerons pas la Ligue des champions et c'est une bonne chose car nous ne sommes pas prêts pour cela. Il nous reste à nous qualifier pour une compétition européenne, comme la Ligue Europa", a ajouté le Portugais.

"Pour l'instant, aucun club ne m'a appelé"

José Mourinho a assuré ne pas avoir de contact avec un autre club européen : "Mon avenir ? Je partirai en vacances lundi. Nous parlerons. J'ai dit aux propriétaires que je les informerais d'abord au cas où j'entamerais des discussions avec un autre club. Je l'ai dit au club quand le Portugal m'a appelé en décembre pour le poste en équipe nationale, mais pour l'instant, aucun autre club ne m'a appelé."

Mourinho semble être le premier choix du PSG pour remplacer Christophe Galtier, et des rapports précédents avaient affirmé qu'il mettrait fin à son règne à la Roma si celle-ci remportait la finale de l'Europa League. Il reste à voir quel est son plan après la défaite du club, mais on dit qu'il est intéressé par le poste au PSG si on le lui propose.

Le PSG, champion de Ligue 1, achève sa saison ce week-end, contre Clermont Foot, et l'avenir de Christophe Galtier devrait être réglé peu après. Reste à savoir si l'avenir de José Mourinho sera également clarifié ou si le club de la capitale devra songer à une autre option pour la saison prochaine.