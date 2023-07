PSG : L'émir veut se débarrasser de Kylian Mbappé !

La situation de Kylian Mbappé agacerait l'émir du Qatar, qui souhaite le voir partir au plus tôt.

Kylian Mbappé n'en finit plus d'alimenter les rumeurs. Depuis sa lettre adressée à sa direction, l'attaquant parisien est au coeur de nombreux débats et de nombreuses interrogations. Partira, partira pas ? Nombreux sont ceux qui essaient de prédire quel sera l'avenir de l'international français, comme Defensa Central qui a assuré que le Real Madrid était confiant pour le recruter dans les jours à venir, ou Daniel Riolo qui annonce avec certitude que Mbappé jouera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

L'émir ne veut plus de Mbappé

À Paris, on s'agace de cette incertitude constante, le club de la capitale ne veut évidemment pas perdre le joueur de 24 ans après avoir sérieusement investi sur lui pour se l'offrir en 2017 et lors de sa prolongation en mai 2022. Mais d'après les informations du Parisien confirmée par Defensa Central ce mardi, l'émir, principal actionnaire du club, est lui aussi très remonté contre Mbappé et souhaite le voir partir au Real Madrid dès cet été. Une nouvelle qui devrait encore une fois exciter les médias espagnols. L'argent récupéré par un transfert du natif de Bondy pourrait ainsi être utilisé pour renforcer l'effectif de Luis Enrique avec les arrivées de Bernardo Silva et Joao Félix. Encore une fois, ce dossier est loin, très loin d'être clos.