PSG : Kylian Mbappé ne veut pas du retour de Leandro Paredes !

Alors qu'il devrait faire son retour de prêt à l'issue de la saison, Leandro Paredes aurait une partie du vestiaire du PSG à dos.

Alors qu'il figure parmi les nombreux joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain cette saison, Leandro Paredes n'a pas franchement convaincant du côté de la Juventus de Turin. Avec seulement 12 titularisations sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le champion du monde argentin n'est pas un grand acteur de la 3è place conquise par la Vieille Dame cette saison. Et comme l'a indiqué L'Équipe ce mardi, le club italien ne devrait pas lever une option d'achat qui dépasse les 20 millions d'euros.

Mbappé ne veut pas du retour de Paredes

Le milieu de 28 ans devrait donc faire son retour dans la capitale française à l'issue de la saison, et cette idée n'enchanterait pas tout le monde à en croire les informations du quotidien français. Toujours d'après L'Équipe, Kylian Mbappé, dont le rôle dans le vestiaire parisien est de plus en plus important depuis sa prolongation, n'est pas un grand fan de Paredes et ne souhaite pas particulièrement le voir revenir au PSG cet été.

Plusieurs joueurs parisiens seraient du même avis, notamment Sergio Ramos. Le défenseur espagnol avait en effet été au centre d'une altercation avec le milieu turinois lors de la victoire parisienne (2-1) en septembre 2022.

S'il est toujours jugé indésirable par la direction du club, Paredes va sans doute devoir trouver un autre point de chute cet été, alors que son contrat à Paris expire en juin 2024.