PSG: Kylian Mbappé gêne les débuts de Luis Enrique sur le banc

La situation de Kylian Mbappé rendrait difficile les premiers pas de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain.

Le match nul du Paris Saint-Germain face à Al-Nassr (0-0) mardi n'a évidemment rien d'alarmant. Encore en rodage et pas forcément au point physiquement, les joueurs parisiens étaient privés de plusieurs cadres dont Neymar, encore un peu juste pour reprendre, et Kylian Mbappé, mis à l'écart de la tournée asiatique en raison du conflit avec ses dirigeants à propos de son avenir.

Luis Enrique pas aidé par Mbappé

Une situation qui pèse bien sûr dans la tête des dirigeants parisiens, qui ont choisi de placer l'international français sur la liste des transferts cet été, mais qui a également son impact sur le plan sportif et sur le travail de Luis Enrique. Comme l'indique L'Équipe ce mercredi, l'atmosphère en interne ne serait pas très bonne au Japon, alors que la préparation estivale est en général le moment où les sourires se font les plus fréquents et où la bonne humeur est au rendez-vous. Mais à Paris, tout le monde semble suspendu à l'avenir du champion du monde 2018, qui pourrait changer beaucoup de choses.

D'un point de vue purement sportif, il y a aussi de quoi être tendu pour Luis Enrique, dont les gestes d'humeur pendant le match pourraient ne pas être seulement dûs aux faits de jeu contre l'équipe saoudienne. L'entraîneur espagnol, qui a pour mission de relancer le PSG après une saison compliquée sous la houlette de Christophe Galtier, ne sait toujours pas s'il pourra compter sur Mbappé ou non la saison prochaine. Et quand on évoque Mbappé, il s'agit de l'un des meilleurs joueurs de la planète, il est donc assez légitime que l'ancien entraîneur du Barça veuille en savoir plus sur son avenir afin de s'y adapter tactiquement mais aussi dans les recrues à venir sur le mercato.